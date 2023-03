Co się dzieje z osobą niewierzącą po śmierci? Odpowiedź księdza zirytowała internautów. "Zniechęcił mnie do religii"

Co się dzieje z osobą niewierzącą po śmierci? Ksiądz odpowiada

Temat śmierci intryguje chyba każdego człowieka, bez względu na religię, jaką wyznaje. Jedni wierzą w Boga i niebo, inni z kolei w reinkarnację. Katolicy zastanawiają się, co zgodnie z nauką Kościoła, stanie się z osobą niewierzącą po jej śmierci. Czy za swoje podważanie nauki Kościoła trafi do piekła, a może czyśćca? Głos w tej sprawie zabrał ksiądz Sebastian Picur. Duchowny, który prowadzi konto na TikToku o tematyce religijnej, odpowiedział na pytanie jednego ze swoich obserwatorów "co się dzieje z człowiekiem niewierzącym po śmierci?". Odpowiedź księdza Sebastiana okazał się prosta, jednak i tak wywołała oburzenie internautów. Co się dzieje z niewierzącymi po śmierci? - Przestaje być osobą, która nie wierzy w Pana Boga - odpowiedział ksiądz Picur.

Internauci rozgoryczeni odpowiedzią księdza

Pod filmikiem księdza pojawiło się wiele komentarzy niezadowolonych internautów. Odpowiedź duchownego wcale ich nie usatysfakcjonowała i wręcz zarzucili mu, że się ośmieszył swoją wypowiedzią. - No chyba nie takiej odpowiedzi tu oczekiwano - napisał jeden z internautów. - Jak dla mnie to nic nie wyjaśnił, a nawet mnie zniechęcił do religii - dodał inny.

