Zwalczanie szkodników

Zalewam kilogram tego wrzątkiem i zaparzam. To mój najskuteczniejszy oręż na gąsienice w kwiatach. Obrzydliwe gąsienice uciekają w popłochu. Naturalny sposób na zwalczenie gąsienic w kwiatach

Gąsienice w kwiatach to prawdziwe utrapienie. Wygryzają dziury w kwiatach i prowadzą do deformacji roślin. Gąsienice możemy niezauważenie przynieść do domu wraz z nowymi kwiatami lub mogą pojawić się w inny sposób. Brak działań przepędzających gąsienice może doprowadzić do całkowitego obumarcia rośliny. Jak uchronić swoje kwiaty przed atakami gąsienic? Ten naturalny wywar skutecznie odstraszy gąsienice z Twoich roślin.