Jedną z herbatek wspomagającą odchudzanie jest suszona przytulia. Roślina, którą większość może kojarzyć z dzieciństwa. Przytulia czepna jest nazywana chwastem, choć niesłusznie. Więcej o jej właściwościach leczniczych przeczytasz poniżej. Jednak jeśli nie wiesz, jak wygląda przytulia, to zwróć uwagę na zdjęcie na górze strony oraz na charakterystyczne cechy tego ziółka. Liście i łodygi przytulii mają malutkie, haczykowate włoski, przez które roślina przyczepia się do ubrań i sierści zwierząt. Przytulia wspina się także dzięki nim po innych roślinach, dzięki czemu dorasta nawet do 6 metrów. Te, które rosną bez podpory, są niskie i rozłożyste, tworzą gęste plątaniny. Wokół kwadratowych gałązek wyrasta około 6-8 prostych małych liści. Przytulia czepna kwitnie od wiosny do lata. Wytwarza drobne białe kwiaty z czterema płatkami. Owoce składają się z dwóch polówek, z których każda zawiera jedno małe, owalne lub nerkowate nasiono. Suszone i palone mogą być wykorzystane tak jak kawa.

Zalewam wrzątkiem i pije regularnie. Kilogramy szybko spadają. Oto ziołowa herbata, która wspomaga odchudzanie

Przytulia czepna ze względu na cenne składniki ma szereg zastosowań. Przeciwdziała powstawaniu żylaków, działa przeciwskurczowo na układ moczowy oraz przewody żółciowe i usprawnia odpływ żółci z wątroby, zmniejsza ryzyko wystąpienia migren i pobudza trawienie. Wspomaga także leczenie atopowego zapalenia skóry, trądziku, nadmiernej potliwości, łuszczycy i wrzodów. Przytulia czepna zapobiega także infekcjom i zapaleniom układu moczowego. Napary i odwary z przytulii mają właściwości diuretyczne, dzięki czemu eliminują nadmiar wody z organizmu. Pomagają pozbyć się płynów z przestrzeni międzykomórkowych, przez co opuchlizna i wodny cellulit znika. Dlatego ta roślina jest doskonałym sprzymierzeńcem w walce z nadmiernymi kilogramami. W aptekach lub sklepach zielarskich kupisz susz, z którego zaparzysz herbatę. 2 gramy suszonego ziela zaparzamy w 60 mililitrach wrzątku i pijemy 2-3 razy dziennie. Przytulia jest bezpiecznym zielem, jednak nie należy przesadzać z ilością i długością stosowania. Napar i odwar z przytulii można spożywać przez około 3 miesiące. Jednak przed rozpoczęciem kuracji, warto skonsultować się z lekarzem.

