Zamiast do paznokci, używam do usuwania naklejki z szyby samochodowej. Z łatwością znika razem z klejem i nie szkodzi powierzchni. Usuwanie naklejki z szyby

Zamiast do paznokci, używam do usuwanie naklejki z szyby samochodowej. Znika razem z klejem

Choć samo mycie szyb w samochodzie nie jest zbyt skomplikowanym zadaniem, bo ich zewnętrzne części można wyczyścić na myjni, a wewnątrz przetrzeć płynem do mycia szyb, to jednak jak pojawiają się poważniejsze zabrudzania, należy wykorzystać skuteczniejsze metody. Tak jest w przypadku naklejek na szybach. Coraz więcej osób szuka w sieci sposobu, który pomoże w usunięciu naklejki z klejem z szyby samochodowej. Nic dziwnego, gdyż na przykład naklejki z numerem rejestracyjnym są naprawdę trudne do zdjęcia. Dlatego, jeśli problem dotyczy właśnie Cię nie i zastanawiasz się, jak usunąć naklejkę z szyby samochodowej to użyj zmywacza do paznokci. Wystarczy, że zwilżysz nim kilka wacików i przyłożysz na kilka sekund do miejsca z naklejką. Następnie delikatnie zerwij ją, a resztki kleju przetrzyj wacikami zwilżonymi zmywaczem. To właśnie zmywacz do paznokci bez najmniejszego problemu rozprawi się z nawet bardzo trwałym klejem i po naklejce nie będzie śladu.

Domowy płyn do spryskiwaczy

Skończył Ci się płyn do spryskiwaczy i nie masz możliwości, aby kupić nowy? Nic straconego, gdyż taki płyn do spryskiwaczy możesz przygotować samodzielnie, wykorzystując tabletkę do zmywarki. Wystarczy, że tabletkę do zmywarki rozpuścisz w niewielkiej ilości ciepłej wody. Pamiętaj, że musi się ona całkowicie rozpuścić. Ten roztwór wlej do zbiornika na płyn do spryskiwaczy i następnie uzupełnij go wodą do pełna.

Mycie szyb w samochodzie

O ile umycie szyb z zewnątrz samochodu można przeprowadzić podczas wizyty na myjni, o tyle umycie ich wewnątrz musimy wykonać własnoręcznie. Tu znakomicie sprawdzi się woda z octem. Wystarczy na 2 litry wody wlać 1 szklankę octu i przetrzeć szklane powierzchnie, a następnie wytrzeć do sucha ściereczką z mikrofibry.