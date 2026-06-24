Zamiast wodą, podlewam grubosza tym płynem. Efekt? Rośnie jak oszalały! Domowy nawóz do grubosza

Chcesz, by grubosz rósł jak szalony? Zamiast wody, co 3 tygodnie podlewaj go domowym eliksirem, a obsypie się liśćmi!

Sekret tkwi w fusach z kawy – skarbnicy azotu, fosforu i potasu, kluczowych dla wzrostu, zieleni i odporności rośliny.

Poznaj prosty przepis na tę odżywkę i dowiedz się, jak jej używać, by uniknąć błędów i cieszyć się zdrowym, gęstym gruboszem.

Zamiast wodą podlewam tym swojego grubosza co 3 tygodnie, a rośnie jak szalony

Grubosz jajowaty jest rośliną dosyć często spotykaną w polskich domach. Według ludowych wierzeń jest on nazywany drzewkiem szczęścia i być może dlatego Polacy tak chętnie trzymają go na swoich j, parapetach. Tym bardziej że grubosz w pielęgnacji nie ma zbyt wielu wymagań. Wystarczy odpowiednie podlewanie, słoneczne stanowisko i oczywiście odżywianie, a grubosz odwdzięczy się pięknym wyglądem. A czym nawozić drzewko szczęścia, aby je wzmocnić? Raz na jakiś czas warto zastosować nawóz do grubosza, który sprawi, że roślina będzie rosła jak szalona i zagęści się od nowych liści. Taką odżywkę można przygotować samodzielnie w domu i co ważne - jest to bardzo proste i tanie. Ja robię domowy nawóz do grubosza, który działa na niego wzmacniająco z odpadów po kawie. Podlewam nim roślinę co 3 tygodnie, zastępując tym standardowe podlewanie wodą. Od rozpoczęcia tej kuracji grubosz rośnie jak szalony.

Wzmacniający nawóz do grubosza. Przepis i stosowanie

Jak już wspomniałam, taki wzmacniający nawóz do grubosza przygotowuję samodzielnie w domu i to z resztek po wypiciu kawy, a mianowicie z jej fusów. Fusy z kawy to prawdziwa skarbnica składników odżywczych, które korzystnie wpływają na rozwój grubosza. Zawierają azot, fosfor, potas, które znakomicie wpływają na wzrost roślin doniczkowych, ale także dbają o rozwój systemu korzeniowego. W efekcie grubosz ma intensywnie zielony kolor i jest odporny na różne choroby. Oczywiście używaj do tego fusów z kawy bez dodatków takich jak: cukier, mleko, czy śmietanka.

Jak przygotować domowy nawóz do grubosza z fusów kawy? Zalej fusy z kawy wodą w proporcji 1:1 i odstaw na 24 godziny. Po tym czasie przecedź roztwór i podlewaj nim grubosza raz na 2-3 tygodnie.

Pielęgnacja grubosza w doniczce

Pielęgnacja grubosza jajowatego nie jest skomplikowana. Najlepszym stanowiskiem dla grubosza jest jasne, słoneczne miejsce. Drzewko szczęścia potrzebuje także ciepła. Mimo że dobrze radzi sobie także w niższych temperaturach, to nie powinniśmy wystawiać go na działanie niższej niż 10 stopni C. Grubosz kwitnie w miarę wzrostu. Jeśli chcemy pobudzić go do kwitnienia, jesienią przestajemy nawozić roślinę i ograniczamy podlewanie.

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Quiz: K jak kwiaty. Arcytrudny test z wiedzy o kwiatach na K. 5 na 10 to już sukces Pytanie 1 z 10 Na początek coś łatwego. Kwitnie w maju i roztacza niesamowity zapach w lesie. Uwaga jest trująca. Ta roślina to: Kukurydza Kornwalia Konwalia Następne pytanie

Dlaczego drzewko szczęścia gubi liście? Zdiagnozuj problem

Nawet przy najlepszym nawożeniu grubosz może zacząć tracić swoje piękne, mięsiste liście. Zanim wpadniesz w panikę, warto przyjrzeć się najczęstszym przyczynom tego zjawiska, ponieważ roślina w ten sposób komunikuje swoje potrzeby. Kluczowym winowajcą jest zazwyczaj niewłaściwe nawadnianie. Jeśli przelewasz swoje drzewko szczęścia, jego korzenie zaczynają gnić, a liście masowo opadają. Z kolei przy niedoborze wody stają się pomarszczone, wiotkie i zaczynają odpadać od dołu łodygi.

Innym powodem może być nieodpowiednie stanowisko. Grubosz potrzebuje dużo światła, a jego brak prowadzi do wyciągania się pędów i utraty intensywnie zielonego koloru liści, które wkrótce potem opadają. Roślina ta jest również wrażliwa na nagłe zmiany temperatury oraz zimne przeciągi, dlatego upewnij się, że nie stoi w pobliżu często otwieranego okna, zwłaszcza w chłodniejszych miesiącach.

Jakie podłoże dla grubosza? Klucz do zdrowych korzeni

Sekretem zdrowego grubosza, który nie gubi liści, jest odpowiednio dobrane podłoże. Ponieważ roślina ta jest sukulentem, jej system korzeniowy jest wyjątkowo wrażliwy na nadmiar wilgoci. Najlepszym wyborem będzie gotowa, przepuszczalna mieszanka do kaktusów i sukulentów, którą warto dodatkowo wzbogacić o garść gruboziarnistego piasku. Należy unikać uniwersalnej ziemi ogrodniczej zawierającej torf, który zbyt długo zatrzymuje wodę i sprzyja gniciu korzeni.

Równie ważny co sama ziemia jest drenaż na dnie doniczki. Warstwa keramzytu, drobnych kamyków lub potłuczonej ceramiki zapewni swobodny odpływ nadmiaru wody po podlaniu. Dzięki temu korzenie będą miały dostęp do powietrza i nie będą stały w mokrym podłożu, co jest najprostszą drogą do zapobiegania chorobom grzybowym i utraty liści.

Jak przycinać grubosza, by gęsto rósł? Formowanie drzewka bonsai

Przycinanie to doskonały sposób na pobudzenie drzewka szczęścia do wzrostu i nadanie mu gęstego, zwartego pokroju. Zabieg ten najlepiej przeprowadzać wiosną. Co ciekawe, w miejscu, gdzie przytniemy pęd, roślina zazwyczaj wypuszcza dwa nowe, co w krótkim czasie prowadzi do jej zagęszczenia. Nie obawiaj się cięcia – grubosz znosi je bardzo dobrze, choć pamiętaj, że rośnie stosunkowo wolno.

Dzięki swojej budowie grubosz jest też idealnym materiałem do formowania na miniaturowe drzewko w stylu bonsai. Regularne przycinanie pędów pozwala na kontrolowanie jego kształtu. Bardziej zaawansowani miłośnicy mogą również delikatnie przycinać korzenie podczas przesadzania, aby utrzymać roślinę w płaskiej donicy i nadać jej wygląd starego, malowniczego drzewka.