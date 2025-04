„Zamień jednorazowe butelki na lepsze” – mały krok, realna zmiana. Kampania SodaStream prezentuje bąbelkową rewolucję

Wyobraź sobie, że przeciętne gospodarstwo domowe zużywa w ciągu roku tyle jednorazowych butelek, że można by nimi wypełnić całe mieszkanie. To sporo miejsca – ale też dużo potencjału. Bo każda z tych butelek to materiał, który może dostać drugie życie. Coraz częściej mówi się więc o potrzebie skutecznych rozwiązań, które pozwolą lepiej zagospodarować odpady – jednym z nich są programy kaucyjne. To właśnie w tym kierunku zmierzają nadchodzące zmiany. Już 1 października 2025 roku w Polsce zacznie obowiązywać nowy system kaucyjny. Obejmie on plastikowe butelki do 3 litrów oraz puszki metalowe do 1 litra, z kaucją wynoszącą 0,50 zł za sztukę. To krok w dobrą stronę, ale także wyzwanie – nowa inicjatywa będzie wymagała od konsumentów większej uwagi – specjalnego przechowywania niezgniecionych opakowań oraz ich zwrotu do punktów odbioru.

Zamiast jednak czekać na zmiany systemowe, warto zadziałać wcześniej – ograniczając zużycie jednorazowego plastiku u źródła. I tu z pomocą przychodzi SodaStream. Domowe saturatory i butelki wielorazowe to prosta alternatywa dla jednorazowych opakowań. To konkretne rozwiązanie, którego efekty odczuwa się nie tylko ekologicznie, ale też praktycznie: brak konieczności noszenia ciężkich zgrzewek, więcej miejsca w kuchni i mniej odpadów do segregacji.

Refill i system kaucyjny: uzupełniaj, zwracaj, nie marnuj

System SodaStream to jednak coś więcej niż wygodna butelka. Marka od lat wdraża podejście refillowe również w odniesieniu do cylindrów z CO₂. Działają one w systemie kaucyjnym: po zużyciu można je zwrócić, a firma poddaje je czyszczeniu, kontroli i ponownemu napełnieniu. Dzięki temu użytkownik nie tylko unika jednorazowych rozwiązań, ale staje się częścią gospodarki obiegu zamkniętego..

– Międzynarodowy Dzień Ziemi obchodzimy co roku z wyjątkowym zaangażowaniem – mówi Katarzyna Konwińska, Dyrektorka Marketingu na Europę Środkową w SodaStream. – Mamy świadomość, że w obecnej sytuacji geopolitycznej tematy ekologiczne bywają spychane na dalszy plan. Tym bardziej chcemy przypominać, że proste wybory, jeśli zostaną podjęte przez wiele osób, mogą przynieść realną zmianę. Dlatego w tym roku ponownie namawiamy: zamieńmy jednorazowe butelki na trwalsze rozwiązania – i wznieśmy wspólny toast wodą z bąbelkami.

Nowa kampania edukacyjno-wizerunkowa obejmuje działania 360° – spoty telewizyjne, obecność w kanałach digitalowych, mediach społecznościowych oraz outdoor w największych miastach Polski. Za adaptację materiałów globalnych, koncepcję kreatywną lokalnych działań i realizację kampanii odpowiada agencja Leo Warsaw, planowaniem i zakupem mediów zajęła się agencja mediowa Zenith, a działaniami SEO Performics – to pierwszy wspólny projekt SodaStream i agencji w ramach Publicis Groupe.

Plastikowe odpady nie znikną z dnia na dzień, ale każda decyzja, która ogranicza ich ilość, ma znaczenie. Dzień Ziemi to dobry moment, by się nad tym zastanowić – i zrobić krok w stronę wygodniejszej, bardziej świadomej codzienności. Czasem wszystko zaczyna się od jednej butelki.

