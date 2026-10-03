Zamień październik w miesiąc kawy!

Kawa, która łączy ludzi na całym świecie

Co roku w październiku Starbucks szczególnie docenia ludzi i społeczności stojące za każdą filiżanką – od plantatorów po baristów. Marka wierzy, że wszystko zaczyna się od ziaren, dlatego serwowana w lokalach kawa 100% Arabica przechodzi staranną selekcję i spełnia wysokie standardy jakości. Starbucks pozyskuje ją od setek tysięcy plantatorów z regionów położonych w tzw. pasie kawowym, obejmującym część Ameryki Łacińskiej, Afryki oraz Azji i regionu Pacyfiku, wspierając jednocześnie lokalne społeczności poprzez odpowiedzialne pozyskiwanie, edukację i rozwój producentów.

Nie ma jednego właściwego sposobu na kawę. Czasem potrzebujemy jej, żeby dobrze zacząć dzień, czasem, żeby zrobić sobie krótką przerwę, a innym razem po prostu chcemy usiąść z kimś przy jednym stole. W Starbucks zostawiamy przestrzeń na wszystkie te sytuacje – podobnie jak na różne kawowe upodobania. Możliwość personalizacji sprawia, że każdy może stworzyć zamówienie dokładnie takie, na jakie ma ochotę – mówi Olga Wettler, Senior Brand Communication & Activation Manager.

W Starbucks napoje można dostosowywać do własnych upodobań. Goście mają możliwość wybrać profil palenia kawy, dodać dodatkowy shot espresso lub syrop smakowy, a także sięgnąć po alternatywę dla tradycyjnego mleka, m.in. napój roślinny, mleko bez laktozy czy napój proteinowy. Każde zamówienie przygotowują bariści, dbając o to, by odpowiadało preferencjom gościa i było przyjemnym elementem dnia.

Aerocano - nowa odsłona kawy

Starbucks od lat szuka nowych sposobów na rozwijanie znanych receptur, ale i poszerzania swojej oferty. Aktualną nowością w menu jest Aerocano – nowoczesna interpretacja Americano, w której specjalna technika napowietrzania espresso pozwala uzyskać lekką, jedwabistą strukturę, aksamitną, długo utrzymującą się piankę oraz charakterystyczny efekt kaskady. Napój łączy wyrazisty smak kawy z wyjątkowo gładkim profilem, oferując zupełnie inne doświadczenie niż klasyczne Americano.

Aerocano pokazuje, jak wiele możliwości kryje się w naszym rzemiośle. Łącząc wiedzę baristów, precyzję i otwartość na nowe rozwiązania, możemy tworzyć propozycje, które zaskakują formą, a jednocześnie pozostają wierne temu, co w kawie najważniejsze, czyli jakości i smakowi – mówi Olga Wettler, Senior Brand Communication & Activation Manager.

Październik miesiącem odkrywania

Przez cały miesiąc w lokalach Starbucks pojawiać się będą Kawy Tygodnia, dostępne jako kawa przelewowa. To okazja, by poznawać różne profile smakowe, regiony pochodzenia i charakter poszczególnych ziaren. Październikowy kalendarz otwiera Starbucks® Blonde Espresso Roast oraz Aerocano™. Następnie Goście będą mogli odkrywać kolejno: Ethiopię, Veronę, Guatemalę oraz Pike Place.

Z okazji Miesiąca Kawy poszczególne lokale będą również organizować coffee show, czyli spotkania i prezentacje poświęcone kawie, jej przygotowaniu i smakowi. W przestrzeniach Starbucks pojawią się także materiały edukacyjne, które przybliżą gościom świat kawy i pomogą lepiej poznać poszczególne ziarna. Dodatkowo przez cały czas obowiązuje oferta, w ramach której przy zakupie dowolnej mieszanki ziaren, gość otrzymuje kawę Tall w prezencie.

Z pasją do rzemiosła

Za każdą filiżanką w Starbucks stoją bariści, którzy nie tylko przygotowują napoje, ale także rozwijają swoją wiedzę, doskonalą umiejętności i dzielą się pasją z gośćmi. Jedną z osób, które szczególnie uosabiają to podejście, jest Stefan Gołąb, zwycięzca tegorocznego polskiego finału Starbucks Barista Championship, który reprezentował Polskę podczas międzynarodowego finału i znalazł się w gronie dziesięciu najlepszych baristów regionu EMEA.

Chcę przede wszystkim dzielić się swoją pasją do kawy i rzemiosła oraz inspirować do tego jak najwięcej osób. Wierzę też, że rozwój zaczyna się od ciekawości i ciągłego poszerzania wiedzy – zarówno własnej, jak i całego środowiska baristycznego. Zależy mi, żebyśmy każdego dnia potrafili pokazywać naszym gościom, jak fascynującym produktem jest kawa, ile kryje się za nią wiedzy i jak wiele można jeszcze odkryć – mówi Stefan Gołąb, zwycięzca tegorocznego finału polskiego etapu Starbucks Barista Championship.

Miesiąc Kawy w Starbucks to okazja, by spojrzeć na kawę szerzej – od ludzi, którzy ją uprawiają, przez wiedzę i pracę baristów, po różnorodność smaków, receptur i codziennych momentów, które można celebrować przy filiżance ulubionego napoju.