Zamiokulkas nie chce wypuszczać nowych liści? Potrzebuje tej jednej zmiany. Gwarantujemy, że będzie rósł jak szalony

Zamiokulkas zamioslistny nie wymaga wielkiej uwagi od opiekuna. Wystarczy go rzadko podlewać, ustawić na odpowiednim stanowisku i od czasu do czasu nawozić. Jednak diabeł tkwi w szczegółach. Żeby kwiat rósł jak szalony, musisz pamiętać o tych zasadach.

Zamiokulkas nie chce wypuszczać nowych liści?

Jedną z najczęstszych przyczyn braku nowych liści u zamiokulkasa jest zbyt mała doniczka. Choć panuje przekonanie, że kwiat dobrze czuje się w ciasnych osłonkach, to jednak w pewnym momencie doniczka staje się za mała i roślina nie ma miejsca na rozwój systemu korzeniowego, który jest magazynem składników odżywczych. Dlatego jeśli chcesz, by kwiat wypuszczał nowe łodygi przesadź go do odrobinę większej doniczki.

Zamiokulkas lubi przepuszczalną ziemię i jasne stanowisko

Zamiokulkas najlepiej rośnie w żyznej, próchniczej i przepuszczalnej glebie o kwaśnym odczynie. Podczas przesadzania kwiatu wybieramy ceramiczną doniczkę, kilka centymetrów większą od poprzedniej. Nie powinna być też zbyt wysoka. W tym wypadku lepiej postawić na większą średnicę, co pozwoli na swobodne rozrastanie się korzeni. Jeśli chodzi o stanowisko odpowiednie dla zamiokulkasa, powinno być jasne jednak nie bezpośrednio nasłonecznione. Roślina toleruje także częściowe zacienienie. Najgorsze są dla niej skrajności - ostre słońce parzy liście i pojawiają na nich brązowe plamy. Z kolei w bardzo ciemnych miejscach liście wyciągają się i stają się jasno zielone. Optymalna temperatura dla zamii to 25 stopni C, poniżej 5 stopni C roślina zamiera. Warto też pamiętać, że łodygi zamiokulkasa wyginają się w kierunku światła, dlatego jeśli chcemy cieszyć się ładnym kształtem zamii pamiętajmy o obracaniu doniczki co jakiś czas.

Zamioklukas jak podlewać?

Zamiokulas lepiej znosi suszę niż nadmiar wody. Roślina gromadzi jej zapasy w liściach oraz korzeniach. Dlatego wytrzyma nawet długie tygodnie bez wody, natomiast jej nadmiar może ją uśmiercić. Przelany zamioklukas gnije od korzeni, następnie gubi liście. Najlepiej podlewać go w momencie, gdy wierzchnia warstwa podłoża zupełnie przeschnie. Do nawadniania używamy odstanej wody w temperaturze pokojowej. Zamia lubi także zraszanie miękką wodą.

Dlaczego zamioklukas nie rośnie?

Zamiokulkas rośnie bardzo powoli jednak regularnie wypuszcza nowe liście. Jeśli tak się nie dzieje mimo, że stosujemy wszystkie powyższe zasady pielęgnacji, warto sprawdzić, czy korzenie rośliny nie są uszkodzone, lub czy ziemia zawiera odpowiednie składniki odżywcze. Zamia słabo rośnie w ubogiej glebie, dlatego w okresie wzrostu warto zasilić roślinę nawozem do roślin zielonych. Można także użyć domowej odzywki ze skórek od bananów.

