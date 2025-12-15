Zamiokulkas wypuszcza nowe liście nawet zimą. Podlej go domową odżywką, a zagęści się w mig

Zamiokulkas to popularna roślina doniczkowa, która wymaga odpowiednich warunków, by zdrowo rosnąć.

Kluczem do sukcesu jest umiarkowane podlewanie, jasne, ale nie bezpośrednio nasłonecznione stanowisko oraz odpowiednia gleba.

Chcesz, by Twój zamiokulkas wypuszczał nowe liście nawet zimą? Wypróbuj domowe odżywki!

Odkryj sekrety pielęgnacji zamiokulkasa i dowiedz się, na co uważać, aby cieszyć się jego pięknem!

Zamiokulkas najlepiej rośnie w żyznej, próchniczej i przepuszczalnej glebie o kwaśnym odczynie. Podczas przesadzania kwiatu wybieramy ceramiczną doniczkę, kilka centymetrów większą od poprzedniej. Jeśli chodzi o stanowisko odpowiednie dla zamiokulkasa, powinno być jasne jednak nie bezpośrednio nasłonecznione. Roślina toleruje także częściowe zacienienie. Najgorsze są dla niej skrajności — ostre słońce parzy liście i pojawiają się na nich brązowe plamy. Z kolei w bardzo ciemnych miejscach liście wyciągają się i stają się jasnozielone. Optymalna temperatura dla zamii to 25 stopni C, poniżej 5 stopni C roślina zamiera. Warto też pamiętać, że łodygi zamiokulkasa wyginają się w kierunku światła, dlatego, jeśli chcemy cieszyć się ładnym kształtem, zamii pamiętajmy o obracaniu doniczki co jakiś czas. Ważne jest też umiarkowane podlewanie. Zamiokulas lepiej znosi suszę niż nadmiar wody. Roślina gromadzi jej zapasy w liściach oraz korzeniach. Dlatego wytrzyma nawet długie tygodnie bez wody, natomiast jej nadmiar może ją uśmiercić. Przelany zamioklukas gnije od korzeni, następnie gubi liście. Najlepiej podlewać go w momencie, gdy wierzchnia warstwa podłoża zupełnie przeschnie. Do nawadniania używamy odstanej wody w temperaturze pokojowej. Zamia lubi także zraszanie miękką wodą.

Zamikulkas zagęści się w mig. Podlej go domową odżywką, a zacznie wypuszczać nowe liście nawet zimą

Żeby wzmocnić zamiokulkasa i zmobilizować kwiat do wypuszczania nowych liści warto podlać go domową odżywką. Najprostszą do zrobienia jest herbata z pokrzywy, która dostarczy roślinie potrzebne do wzrostu składniki. Zalej dwie torebki suszonej pokrzywy gorącą wodą i odstaw do wystygnięcia. Następnie przecedź napar i podlewaj roślinę raz na 2-3 tygodnie. Możesz także użyć fusów kawy. Zmieszaj je z podłożem lub przygotuj napar, który jest bogaty w azot, magnez, wapń i potas. Po zaparzeniu kawy zbierz fusy i umieść je w pojemniku, dodaj wodę w proporcji: cztery łyżki fusów na szklankę wody. Po upływie 24 godzin przecedź napar przez sitko, aby oddzielić fusy od płynu. Podlewaj roślinę raz na 2-3 tygodnie.

Czy zamiokulkas jest trujący?

Zamikulkas jest ceniony ze względu na piękne mięsiste liście i sam w sobie jest ozdobą. W domowych warunkach raczej nie zakwitnie, ale nie jest to niemożliwe. Latem i jesienią starsze rośliny wytwarzają białokremowe kwiaty, które przypominają anturium. Nie jest to jednak spektakularny widok, choć może robić wrażenie ze względu na rzadkość tego zjawiska. Choć zamiokulkas należy do grupy roślino oczyszczających powietrze z formaldehydów i dobrze będzie rósł w zacienionej sypialni, to trzeba być ostrożnym, jeśli mamy zwierzęta. Zamiokulkas zamiolistny jest trujący. Wydzielającą toksyczne substancje, a dotykanie rośliny może powodować uczulenie, podrażnienie błon śluzowych, wymioty i szczypanie języka.