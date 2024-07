Zamyka się kultowe kino! Seanse jeszcze tylko przez 2 tygodnie! Tanie bilety na zamknięcie. Kinowe hity za grosze

Jak powinno się prać w pralce? Prawie wszyscy popełniają ten podstawowy błąd przez co niszczą tkaniny. Myślałeś, że wiesz, jak prać w pralce. Może się okazać, że robisz to źle

Kultowe kino się zamyka. Likwidacja po 25 latach

Warszawskie Multikino na dobre wryło się w horyzont na Ursynowie. Sieć działa tam przez przeszło 25 lat. Teraz jednak zostanie zamknięte. Multikino na warszawskim Ursynowie funkcjonować będzie tylko do 18 sierpnia. - Decyzja o zamknięciu kina była trudna. Jednak transakcja sprzedaży prawa użytkowania wieczystego do działki, na której funkcjonuje Multikino Ursynów umożliwiła częściową spłatę zadłużenia, które narosło w okresie pandemii COVID-19. Był to czas szczególnie ciężki dla branży kinowej – kina były zamknięte przez okres 40 tygodni, a wsparcie finansowe PFR i PISF omijało największe podmioty takie jak Multikino SA, nie będące w sektorze MSP. Wiemy, że wielu widzów, a szczególnie mieszkańców Ursynowa jest z nami od lat i chcielibyśmy pożegnać się z nimi w sposób na jaki zasługuje tak wyjątkowa i wierna widownia. Od 15 do 18 sierpnia zapraszamy Warszawiaków na specjalny, pełen atrakcji długi kinowy weekend – powiedział Paweł Świst, prezes zarządu Multikino S.A cytowany przez portal dlahandlu.pl.

Wielkie promocje na zamknięcie. Tanie bilety do kina

Placówka Multikina na Ursynowie działać będzie tylko do 18 sierpnia. W tym czasie na klientów czekają ogromne promocje. Bilety na wszystkie seanse będą kosztować zaledwie 19,90 zł. Łącznie na widzów czeka jeszcze 40 godzin filmowych wrażeń na wielkim ekranie. Po 18 sierpnia Multikino na Ursynowie zostanie zamknięte.

