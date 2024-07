Sklepowy gigant ogłasza upadłość. Wielkie sklepy zostaną zamknięte? Likwidacja sklepów już się rozpoczęła. Polacy mogą skorzystać z giga promocji

Gigant meblowy ogłasza upadłość. Byli największą konkurencją Ikei

Kolejne sklepy nie wytrzymują sytuacji na rynku i się zamykają. Likwidacje i działania upadłościowe dotykają już nie tylko małe sieci, ale również gigantów na rynku. Tak jest w przypadku meblowej sieci Opti-Wohnwelt. Jeszcze kilka lat temu marka przeżywała swój rozkwit i przejmowała sklepy innych firm. Dzisiaj sama znalazła się z poważnych tarapatach finansowych i mimo setek milionów euro zysku złożyła wniosek o upadłość. Marka ta ma sklep w Niemczech, z czego jeden z Berlinie. W sumie sieć prowadzi aż 41 sklepów meblowych, z czego 13 z nich to wielka megamarkety. Teraz ogłoszono wielką wyprzedaż asortymentu. Polacy mieszkający blisko granicy z Niemcami mogą skorzystać z ogromnych rabatów i promocji na zamknięcie.

Według informacji przekazanych przez serwis dlahandlu.pl grupa Opti-Wohnwelt złożyła już wniosek o upadłość, a sąd wyznaczył wyznaczył adwokata Stefana Debusa na zarządcę majątku bankruta. - Krok w kierunku samodzielnego administrowania nie był dla nas łatwy. Ale biorąc pod uwagę obecne wyzwania gospodarcze, postrzegamy to jako najlepszą okazję do postawienia Grupy Opti-Wohnwelt na nogi – wyjaśnia cytowany przez infranken.de dyrektor zarządzający Oliver Föst. Niewypłacalność marki dotknęła ponad 1000 jej pracowników. Co ciekawe, według portalu moebelmarkt.de, sprzedaż Opti-Wohnwelt w 2023 roku wyniosła ok. 198 mln euro. Kwota ta jednak okazała się niewystarczająca, aby utrzymać się na rynku.

Quiz od babci Krysi. Na te pytania zna odpowiedź każda gospodyni Pytanie 1 z 10 Jaka przyprawa najlepiej wywabi tłustą plamę? Sól Pieprz Chili Dalej