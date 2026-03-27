Zaparz 3 pełne łyżki i wlej do doniczki. Wybijesz ziemiórki i ich larwy raz na zawsze. Domowy sposób na ziemiórki

Katarzyna Kustra
2026-03-27 5:10

Ziemiórki w roślinach doniczkowych to naprawdę częsty widok. Jednak wiele osób widząc małe muszki unoszące się tuż nad doniczką nie zdaje sobie sprawy, że ma do czynienia ze szkodnikami. Dlatego w takiej sytuacji trzeba od razu działać. Zaparz trzy czubate łyżki i wlej do doniczki, a skutecznie wybijesz ziemiórki i ich larwy. Naturalny składnik działa niczym pogromca ziemiórek.

Sposób na ziemiórki

  Ziemiórki to uciążliwe muszki, które mogą zaszkodzić Twoim roślinom doniczkowym.
  • Zamiast chemicznych środków, wypróbuj prosty i naturalny sposób na pozbycie się tych szkodników.
  • Odkryj domowy napar, który skutecznie zwalczy zarówno dorosłe owady, jak i ich larwy w glebie.
  • Chcesz pozbyć się ziemiórek raz na zawsze i ochronić swoje rośliny? Sprawdź ten sprawdzony trik!

Zaparz 3 czubate łyżki i wlej do doniczki, a wybijesz ziemiórki i ich larwy

Ziemiórki to małe, czarne muszki, które często pojawiają się w naszych domach, szczególnie w pobliżu roślin doniczkowych. Choć same w sobie nie są groźne dla ludzi, ich obecność może być uciążliwa, a larwy żerujące w ziemi mogą uszkadzać korzenie roślin. Najczęściej dostają się do naszych domów wraz z nowo zakupionymi roślinami, które mają już złożone jaja lub larwy w ziemi. Dlatego kiedy zauważysz, ze małe muszki latają wokół Twoich roślin doniczkowych, to reaguj, zanim te małe szkodniki zaatakują kolejne rośliny w Twoim domu. Jak pozbyć się ziemiórek? Choć na rynku dostępnych jest wiele chemicznych preparatów na ziemiórki, to warto najpierw wypróbować domowe sposoby na pozbycie się tych szkodników z roślin. Jednym z nich jest rumianek. Intensywny i esencjonalny płyn działa zarówno na muszki, jak i ich larwy znajdujące się w glebie. Do przygotowania naparu potrzebujesz około trzech czubatych łyżek suszonego rumianku. Zalej go wrzątkiem i pozostaw do ostygnięcia. Następnie odcedź i podlej tym naparem zaatakowane przez szkodniki rośliny.

Domowe sposoby na ziemiórki w doniczce

Oprócz rumianku można zastosować jeszcze kilka innych domowych sposobów na ziemiórki. Często polecanym jest cynamon. Można nim podsypać glebę w doniczce lub przygotować płyn. Wystarczy wymieszać trzy łyżki stołowe cynamonu z 0,5l ciepłej wody i odstawić do wystygnięcia. Następnie przecedź płyn przez czystą ściereczkę i wlej go do doniczki zaatakowanej przez ziemiórki rośliny. Równie skuteczny w zwalczaniu ziemiórek jest czosnek. Rozgnieć główkę czosnku i zalej ją szklanką wrzącej wody. Poczekaj aż ostygnie i podlej nią zaatakowane przez szkodniki rośliny. Wywar z czosnku można też dodatkowo rozcieńczyć z litrem letniej wody. Ziemiórki znikną raz na zawsze.

Jak zapobiec ziemiórkom w roślinach?

Jeśli chcesz uniknąć ziemiórek w roślinach, to zadbaj o to, aby sadzić je w ziemi przewiewnej i porowatej. Najlepiej jest także podlewać kwiaty od spodu, aby górna warstwa ziemi pozostawała sucha. I co najważniejsze - ziemię do roślin kupuj w zaufanych sklepach ogrodniczych.

