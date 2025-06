Zaproś technologie do kuchni. Sezonowe warzywa w nowej odsłonie

Zrób to latem, a grudnik zakwitnie zimą. Pan z Castoramy zdradził, że bez tej domowej odżywki grudnik może nie wykształcić pąków. Płynny do grudnika do stosowania latem

Chrupiące szparagi, delikatne młode ziemniaki, soczysty bakłażan, a może słodka papryka? Frytkownica beztłuszczowa Ninja pozwala przygotować te i inne warzywa w mgnieniu oka. Szeroka gama dostępnych urządzeń sprawia jednak, że wybór idealnej frytkownicy beztłuszczowej może być wyzwaniem. Warto zwrócić uwagę na różne opcje, takie jak modele z jedną komorą, idealne do przygotowywania pojedynczych porcji, czy te z dwiema poziomymi i niezależnymi komorami, umożliwiające jednoczesne przyrządzanie, np. mięsa i warzyw. Marka Ninja oferuje wiele modeli, dopasowanych do różnych potrzeb i stylów życia – od kompaktowych urządzeń idealnych dla singli i par, po zaawansowane sprzęty dla dużych rodzin czy wielkich fanów gotowania w domu. Aby podjąć właściwą decyzję, warto dokładnie przyjrzeć się poniższym modelom.

Od kompaktowych modeli po wielofunkcyjne urządzenia dla całej rodziny

Model AF180EU o pojemności 6,2 litra został stworzony z myślą o wygodnych rodzinnych posiłkach. Regulowany talerz Crisper umożliwia gotowanie na dwóch poziomach, zapewniając równomierne przypieczenie większych porcji lub idealne zarumienienie różnych potraw jednocześnie. Urządzenie piecze o 50% szybciej niż tradycyjny piekarnik, oszczędzając nie tylko czas, ale i energię. Łatwość czyszczenia i przemyślana konstrukcja sprawiają, że AF180EU staje się niezastąpionym pomocnikiem w codziennym przygotowywaniu posiłków dla całej rodziny.

Model AF500EU wyróżnia się imponującą pojemnością 10,4 litra i innowacyjnym systemem DualZone. Wyjmowana przegroda pozwala na elastyczne wykorzystanie przestrzeni - od jednoczesnego przygotowania dwóch różnych dań po pieczenie większych potraw w jednej komorze. Siedem programów gotowania, włączając unikalną funkcję Prove do wyrastania ciasta, sprawia, że AF500EU z powodzeniem zastępuje piekarnik i suszarkę do żywności. To kompleksowe rozwiązanie dla dużych rodzin i entuzjastów gotowania, którzy pragną przygotowywać różnorodne posiłki przy minimalnym nakładzie czasu i tłuszczu.

Ninja Double Stack XL SL400EU rewolucjonizuje sposób myślenia o frytkownicy beztłuszczowej. Pionowa konstrukcja zajmuje o 30% mniej miejsca na blacie, zachowując przy tym możliwość przygotowania aż czterech potraw jednocześnie. Dwie niezależnie sterowane szuflady i funkcja SYNC gwarantują, że wszystkie dania będą gotowe w tym samym czasie. Sześć wszechstronnych funkcji i technologia Double Stack Air Fry zapewniają równomierne pieczenie na wszystkich poziomach. Podobna do modelu SL400EU, jest jego nowsza wersja SL451EU, dodatkowo wyposażona w inteligentny termometr Foodi, który pozwala na precyzyjne przygotowanie mięs, eliminując ryzyko surowej lub suchej potrawy. To idealne rozwiązanie dla osób, które mimo ograniczonej przestrzeni w kuchni nie chcą rezygnować z możliwości przygotowywania różnorodnych, zdrowych posiłków dla całej rodziny.

Frytkownice beztłuszczowe Ninja to nie tylko urządzenia kuchenne – to sposób na zdrowsze życie i więcej czasu dla siebie. Dzięki nim przygotowanie sezonowych warzyw i ulubionych potraw staje się prostsze niż kiedykolwiek, pozwalając cieszyć się smakiem i aromatem przy minimalnym nakładzie czasu i wysiłku. Niezależnie od wielkości kuchni czy kulinarnych preferencji, seria frytkownic Ninja oferuje rozwiązanie dopasowane do indywidualnych potrzeb, umożliwiając tworzenie zdrowych i smacznych posiłków przez cały rok.

SharkNinja nieustannie poszerza swoją ofertę produktową w Polsce. Już dziś można nabyć flagowe produkty marek Ninja oraz Shark, takie jak odkurzacz Shark Detect Pro, Airfryer Ninja Double Stack XL czy suszarko-lokówka Shark FlexStyle w najpopularniejszych sieciach handlowych, m.in. Media Expert, RTV Euro AGD. Produkty marek Shark oraz Ninja dostępne są także w oficjalnym sklepie internetowym SharkNinja na Allegro, sklepie internetowym Shark oraz sklepie internetowym Ninja. Firma stale inwestuje także w rozwój i innowacje, dążąc do ułatwienia codziennego życia swoim klientom na całym świecie.

i Autor: materiały prasowe SharkNinja