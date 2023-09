Zaprzyjaźniona sprzątaczka zdradziła nam swój sekretny sposób na deski sedesowej z żółtych plam. Toaleta zalśni czystością, a ty w końcu odpoczniesz

Czym wyczyścić deskę sedesową? Sprawdź, jak to robią eksperci

Domowe sposoby na sprzątanie przeżywają rozkwit popularności. Coraz więcej osób się po naturalne detergenty. Często są one tańsze od tych kupnych, a przy tym również skutecznie. Naturalna, własnoręcznie robiona chemia jest również ekologiczna i zdaniem wielu osób mniej szkodliwa dla domowników i zwierząt. Wśród najlepszych domowych sposobów na sprzątanie króluje ocet i soda oczyszczona. Pamiętaj jednak, by nie łączyć ich ze sobą. Soda posiada zasadowy odczyn, który będzie neutralizował działanie octu. Łącząc sodę oczyszczoną z octem powstają efektowana piania, jednak jest właściwości myjące są znikome. Znajoma sprzątaczka zdradziła nam swój sposób na wyczyszczenie plam pojawiających się na desce sedesowej. Toaleta to miejsce, w którym zbiera się wiele brudu oraz drobnoustrojów. Jej mycie to przede wszystkim kwestia zdrowia i bezpieczeństwa domowników. Brudna i pełna żółtych zacieków deska sedesowa wygląda koszmarnie.

Zobacz także: Wlej 2 łyżki do wody i umyj płytki w łazience. Będą lśnić bez smug przez długi czas. Najlepszy domowy sposób na mycie płytek łazienkowych na błysk

Sposób na czyszczenie deski sedesowej. Wykorzystaj utleniacz

Jednym z najbardziej skutecznych sposobów na domycie deski sedesowej z żółtych plam jest nadtlenek wodoru. czyli woda utleniona. Możesz wykorzystać również klasyczny utleniacz do włosów, który będzie skuteczny na duże zabrudzenia. Nałóż utleniacz na żółte plamy i jak masz możliwość rozmontuj deskę i wynieś ją na słońce na kilka godzin. Po tym czasie wszelkie zabrudzenia znikną.

Sonda Używasz domowych środków do sprzątania? Tak. Soda i ocet świetnie sobie radzą z brudem Tak Czasami Nie