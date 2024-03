Zawsze przed praniem wrzucam kilka kulek do pralki. Po skończonym praniu moje ubrania są mięcikutkie. Nic tak nie zmięczka prania

Zwijam folię aluminiową w kulki i wkładam do bębna pralki. Dzięki temu moje ubrania są idealnie miękkie

Folia aluminiowa na dziesiątki zastosowań. Najczęściej wykorzystujemy ją w kuchni, ale również sprawdzi się ona podczas domowych porządków. Folia aluminiowa może zostać wykorzystana podczas prasowania lub przy pozbywaniu spalenizny z patelni lub garnka. Folia aluminiowa sprawdzi się także podczas prania. Dzięki jej właściwościom elektrostatycznym idealnie zmiękczy ubrania i sprawi, że od razu po praniu będą one idealnie miękkie Co ważne, folia aluminiowa podczas prania nie jest jednorazowa i powinna starczyć na kilka prań. Jak używać folii aluminiowej podczas prania? Wystarczy, że zwiniesz folię aluminiową w kulki i włożysz bezpośrednio do pralki.

Zobacz także: Włóż kilka ziaren pomiędzy buty w szafie. Twoje buty będą bosko pachniały przez cały dzień. Działa też na pościel. Sposób na perfumowanie obuwia

Trik na pozbycie się sierści zwierząt z ubrań w pralce. "Świetnie działa na kocie futro"

Kłaczki, kłaczki wszędzie. Właściciele zwierząt doskonale znają ten problem. Nawet najlepiej wyczesany pies lub kot zostawiają sierść po całym mieszkaniu. Jakoś tak zawsze się składa, że najwięcej włosów oraz kłaczków zwierzęcych znajduje się na naszych ubraniach. Problem ten bywa uciążliwy, a pranie w pralce go nie rozwiązuje Jeżeli wrzucisz do bębna pralki ubrania z sierścią to po skończonym cyklu najpewniej wyjmiesz je w takim samym stanie, ewentualnie jeszcze gorszym - sieć i włosy zaczną zbiegać się w trudne do usunięcia kuleczki. Okazuje się jednak, że jest pewien banalny sposób, który sprawi, że pozbędziesz się sierści zwierząt z ubrań już podczas prania. Pewna tiktokerka znalazła genialny patent. Giulia Cence podzieliła się ze swoimi obserwatorami sztuczną na pranie. Wystarczy, że podczas prania wrzucisz do bębna pralki najzwyklejsza gąbkę do mycia naczyń. Ważne, by z jednej strony miała on chropowatą powierzchnię, która rewelacyjnie zbierze sierść z ubrań. - Świetnie działa na kocie futro - pisali zadowoleni użytkownicy TikToka.