Zdaniem kwiaciarki to najgorsze miejsce dla draceny. Jeżeli stawiasz tam dracenę to nic dziwnego, że marnieje i gubi liście. Przestaw i podleją roślinę tym, a dracena znów będzie rosła

W kwiaciarni nauczyli mnie prawidłowo podlewać sansewierię. Od kiedy to robię to sansewieria robi się oraz bardziej zielona. To mój sposób na nawożenie kwiatów doniczkowych

To najgorsze miejsce dla draceny. Jeżeli tam stoi doniczka to roślina zacznie marnieć

Dracena to egzotyczna roślina doniczkowa, która pochodzi z terenów tropikalnych. Jej pielęgnacja w domu, w doniczce nie jest trudna, a sama roślina całkiem nieźle znosi przejściowe braki dostępu do wody. Nie znaczy to jednak, że dracena nie ma wymagań pielęgnacyjnych, które należy spełnić, aby bujnie rosła. Jako roślina tropikalna dracena lub wilgoć. Niekorzystnie działa na nią suche powietrze. Zimą należy unikać stawiania jej blisko nagrzanych grzejników, a latem zadbać o regularne zraszanie liści i dostęp do wody. Jeżeli prognozowane są upały bez deszczów warto zastanowić się nad postawieniem miski z wodą w bliskiej okolicy doniczek z kwiatami. Parująca woda będzie delikatnie zwilżać powietrze, a Twoje rośliny Ci za to podziękują.

Częstym problemem w pielęgnacji draceny są żółknące liście. Najczęściej powodem takiego stanu rzeczy jest albo za mała, albo za duża ilość wody. Zdarza się się także, że dracena marnieje ponieważ nie stoi w odpowiednim miejscu. Choć, jest do roślina, która lubi promienie słoneczne to pamiętaj, by latem unikać wystawiania jej bezpośrednio na słońce. Ostre promienie słoneczne mogą popalić liście i sprawić, że kwiat przestanie rosnąć. Mało osób wie, że dracena nie powinna być stawiania na parapetach. Choć w Polsce to właśnie parapety są najczęściej wybieranymi stanowiskami na kwiaty, to w przypadku draceny nie jest to najlepszy pomysł. Roślina ta źle znosi wahania temperatur oraz przeciągi. Mogą one doprowadzić do marnienia oraz opadania liści.

Bywa jednak, że nawet w najlepszych warunkach dracena zaczyna marnieć. W takiej sytuacji warto zastosować błyskawiczną odżywkę do draceny. Przygotowanie odżywki z żelatyny do draceny jest błyskawiczne i proste. Wystarczy, że w niewielkim garnuszku rozpuścisz około 15 g żelatyny (1 łyżka stołowa) w 1 szklance ciepłej wody. Całość porządnie wymieszasz i odstawisz do wystygnięcia, a następnie dolejesz 1 l wody. Tak przygotowaną odżywką podlewam dracenę w miarę potrzeb.

Jak pielęgnować dracenę w czasie upałów?

Latem dracena, popularna roślina doniczkowa, wymaga nieco innej pielęgnacji niż w chłodniejszych miesiącach. Ze względu na wyższe temperatury i intensywniejsze nasłonecznienie, należy zwrócić szczególną uwagę na regularne podlewanie, utrzymując stale lekko wilgotne podłoże, ale unikając przelania, które może prowadzić do gnicia korzeni. Warto również zadbać o odpowiednią wilgotność powietrza, zwłaszcza w upalne dni, poprzez zraszanie liści miękką wodą. Jasne, rozproszone światło jest idealne dla draceny latem; bezpośrednie promienie słoneczne mogą spowodować poparzenia liści.

W okresie letnim dracenę można również delikatnie nawozić co 2-4 tygodnie, stosując rozcieńczony nawóz do roślin zielonych. Należy unikać przenawożenia, które może być szkodliwe dla rośliny. Regularne sprawdzanie liści pod kątem obecności szkodników jest również ważne. Jeśli zauważymy jakiekolwiek niepokojące objawy, takie jak żółknięcie czy opadanie liści, warto zdiagnozować przyczynę i odpowiednio zareagować. Pamiętając o tych prostych zasadach pielęgnacji, możemy cieszyć się zdrową i pięknie prezentującą się draceną przez całe lato.