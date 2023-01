Zdrowe i pęknie włosy bez fryzjera?

Jak wyglądają zniszczone włosy?

Włosy zniszczone są matowe, często suche i łatwo się łamią. Często kobiety zastanawiają się czemu ich kosmyki nie rosną i przez długie miesiące są tej samej długości. Na zły stan naszych włosów wpływają przede wszystkim czynniki zewnętrzne jak wysokie temperatury, farbowanie czy nawet pogoda na zewnątrz. Dodatkowo na ich kondycje wpływ ma także nasza dieta czy stres.

Co niszczy włosy?

brak odpowiedniego nawilżenia,

dieta uboga w tłuszcze i minerały

częste stylizacje, zwłaszcza te z wykorzystaniem gorącego powietrza jak suszenie, kręcenie czy prostowanie,

zbyt często farbowanie włosów, zwłaszcza ich rozjaśnianie,

mróz, słońce i wiatr,

Jak radzić sobie z rozdwojonymi końcówkami?

Przede wszystkim odpowiednia pielęgnacja to regularnie podcinanie końcówek. Chcesz, by włosy rosły długie to je przycinaj. Jeżeli głównym problemem są właśnie rozdwojone końcówki to zafunduj im zimne prysznice i rozczesuj włosy przez spłukaniem odżywki. Pomoże to zamknąć ich łuski. Zainwestuj także w olejki do pielęgnacji.

Domowe sposoby na zniszczone włosy

Maseczka z jajka, oliwy i cytryny

Nie od dziś wiadomo, że najlepsze kosmetyki do pielęgnacji włosów znajdziemy w kuchni. Weź jedno żółtko, wyciśnij sok z cytryny i dodaj kilka kropel oliwy. Mieszankę nałóż na włosy i trzymaj pod ręcznikiem około 30 minut. Całość zmyj porządnie ciepłą wodą.

Bananowa maseczka

Zmiksuj banana, awokado i dodaj kilka łyżek mleka. Powstałą w ten sposób maskę nałóż na włosy i trzymaj 20 minut. Całość zmyj wodą.

Maska na porost włosów

To niezwykle prosty i skuteczny sposób. Weź łyżkę oleju, dwie łyżki kefiru i zgnieć je z 50g drożdży. Powstałą mieszankę nałóż na włosy na 40 minut.

Majonez nie tylko do sałatek

Okazuje się, że majonez nie tylko idealnie sprawdza się do sałatek i jajek ale ma także zastosowanie w kosmetyce. Wynika to przede wszystkim z faktu, że zawiera on aminokwasy i antyoksydanty. Majonezowa maseczka wzmocni nasze włosy i doda im blasku. Na lekko zwilżone włosy wetrzyj majonez, dla lepszych efektów nałóż na głowę foliowy czepek i całość owiń ręcznikiem. Po około 20 minut spłucz włosy i je umyj szamponem.

Nie zapominaj o pielęgnacji

Stawiaj na dobre jakościowo kosmetyki. Kochana przez tysiące kobiet marka Drunk Elephant posiada w swojej ofercie wyjątkową linię do włosów. Znajdziesz w niej:

Drunk Elephant Silkamino Mega-Moisturizing Shampoo Nawilżający Szampon Do Włosów

Szampon głęboko nawilżający, który wzmacnia i zmiękcza, a jednocześnie delikatnie i dokładnie oczyszcza włosy bez użycia siarczanów, ostrych środków powierzchniowo czynnych czy silikonów, które powodują powstawanie osadów. Skoncentrowana mieszanka aminokwasów i protein jedwabiu wzmacnia pasma i uzupełnia wilgoć, pozostawiając nawet najbardziej suche i zniszczone włosy gładsze, bardziej miękkie i podatne na układanie. Bogaty w kwasy tłuszczowe, Virgin Marula Oil pomaga nawilżyć i wygładzić trzon włosa, wzmacniając połysk i jednocześnie chroniąc przed utratą wilgoci.

i Autor: materiały prasowe Drunk Elephant

Drunk Elephant Silkamino™ – Odżywka i Lotion Bez Spłukiwania

Wielofunkcyjna odżywka bez spłukiwania, która działa jak pianka do układania i ochrona przed wysoką temperaturą. Dogłębnie wzmacnia, nawilża i wygładza włosy, zwiększając ich elastyczność i podatność na układanie. Aminokwasy i białka jedwabne odbudowują osłabione włókna kapilarne, przez co wzmacniają i wygładzają włosy zniszczone, farbowane lub wysuszone. Odżywcze olejki roślinne (abisyński, arganowy i marula) przywracają i utrzymują nawilżenie, sprawiając, że włosy są błyszczące, nie plączą się, łatwo układają nawet bez lokówki czy suszarki.

i Autor: materiały prasowe Drunk Elephant