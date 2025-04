Zdrowe oczy na lato i na lata. Jak skutecznie dbać o wzrok?

Ten krzew w PRL-u miał każdy działkowicz. Kwitnie piękniej od hortensji i pachnie niczym waniliowy budyń. Posadź go w ogrodzie, a będziesz cieszyć się kwiatami do później jesieni

Według dostępnych danych, w okresie letnim wiele osób doświadcza objawów takich jak łzawienie, swędzenie czy podrażnienie oczu. Badania wskazują, że alergiczne zapalenie spojówek dotyka od 15% do 40% populacji, a jego nasilenie często przypada na miesiące wiosenne i letnie, kiedy stężenie pyłków w powietrzu jest najwyższe. Ponadto, aż 80–90% pacjentów z alergicznym nieżytem nosa zgłasza również problemy oczne, zwłaszcza wiosną. Dodatkowo, suche powietrze i wysokie temperatury mogą prowadzić do zespołu suchego oka, którego objawy obejmują zaczerwienienie, pieczenie i uczucie ciała obcego w oku.

Dr n. med. Aleksandra Wlaź, kierownik medyczny kliniki Optegra Warszawa Centrum, zdradza sprawdzone sposoby na to, by nasze oczy były w doskonałej formie.

1. Okulary przeciwsłoneczne to więcej niż modny dodatek

Wakacyjne słońce jest wyjątkowo zdradliwe. Dlatego okulary przeciwsłoneczne to nie tylko stylowy gadżet, ale konieczność. O swój wzrok zadbaj jak o skórę – dobry filtr to podstawa. By wspierać zdrowie oczu, wybierz okulary z atestowanym filtrem UV400, które zapewniają pełną ochronę przed promieniowaniem UVA i UVB. Pamiętaj, że ciemne szkła bez filtra mogą przynieść więcej szkody niż ich brak – gdyż rozszerzają one źrenice, wpuszczając więcej szkodliwego dla oczu światła.

2. Nawilżaj oczy, szczególnie w klimatyzowanych pomieszczeniach

Podczas upałów często szukamy ochłody pod dachem, w klimatyzowanych przestrzeniach, jak samochody, hotele czy restauracje. Suche powietrze może jednak prowadzić do podrażnienia i uczucia „piasku” pod powiekami spowodowanego suchością.Z pomocą przychodzą krople nawilżające, tzw. „sztuczne łzy”. Wrzuć je do swojej wakacyjnej kosmetyczki, szczególnie jeśli Twoje oczy są wrażliwe lub nosisz soczewki kontaktowe. Pomocne mogą być też przenośne nawilżacze powietrza.

3. Chroń wzrok przed czynnikami zewnętrznymi

Zanurzenie w krystalicznie czystej wodzie to czysta przyjemność. Ale chlor z basenu czy sól z morza mogą podrażniać oczy i powodować ich zaczerwienienie. Jeśli planujesz nurkowanie lub długie kąpiele, nie zapomnij o goglach ochronnych. Dzięki nim Twoje oczy będą bezpieczne, a Ty będziesz mógł/mogła w pełni cieszyć się wodnym szaleństwem.Pamiętaj też, by nie pocierać oczu. Niezależnie od tego czy dręczą Cię unoszące się w powietrzu pyłki z alergenami, czy fruwający piasek, ulżyj oczom sięgając po krople nawilżające bądź przemywając je wodą, co pozwoli usunąć pyłki oraz zanieczyszczenia. Pocieranie oczu nie tylko pogorszy problem, ale też zwiększy ryzyko infekcji. Pamiętaj też, by nie dotykać oczu brudnymi dłońmi.

4. Zadbaj o odpoczynek – za dnia i w nocy

Relaks na plaży może być prawdziwą przyjemnością, ale Twoje oczy mogą się szybko zmęczyć. Okulary z filtrem UV400 znacząco je wesprą, ale warto abyś co jakiś czas robił/-a sobie krótką przerwę od promieni słonecznych i poszukał/-a cienia. Kilka minut odpoczynku może znacząco zmniejszyć zmęczenie oczu, poprawić komfort widzenia i zapobiec bólowi głowy. Pamiętaj też o nakryciu głowy.Równie ważny jest nocny wypoczynek. Twoje oczy potrzebują regeneracji tak samo, jak całe ciało. Zdrowy, nieprzerwany sen to prawdziwe spa dla oczu – redukuje zmęczenie, zaczerwienienia i zapewnia promienne spojrzenie każdego poranka.

5. Jedz zdrowo. Twoje oczy też tego potrzebują!

Lato to doskonały moment, by rozkoszować się świeżymi warzywami i owocami, które dzięki zawartym w nim witaminom i składnikom odżywczym korzystnie wpływają na cały organizm, cerę, ale też zdrowie oczu.

Szpinak, jarmuż, marchewka i jagody to prawdziwe superfoods dla wzroku. Luteina, zeaksantyna oraz witaminy C i E zawarte w tych produktach wspierają kondycję oczu i pomagają chronić je przed szkodliwym wpływem promieniowania UV.

Zadbaj o swoje oczy i ciesz się latem na 100%

Lato powinno być czasem beztroski i radości, dlatego warto poświęcić chwilę, by odpowiednio zadbać wtedy o swój wzrok. Jeśli jednak mimo stosowania wymienionych, prostych zasad odczuwasz dyskomfort, suchość czy nadwrażliwość na światło, nie czekaj – skonsultuj się z okulistą. Twoje oczy zasługują na najlepszą opiekę, byś mógł/mogła w pełni cieszyć się każdym promieniem słońca i pięknym widokiem!