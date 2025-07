Żelazko, ściereczka i tak uratujesz spuchnięte panele podłogowe. Wygładzisz wybrzuszenia i odstające krawędzie. Sposób na spuchnięte panele

Żelazko, ściereczka i tak uratujesz spuchnięte panele podłogowe

Spuchnięte panele podłogowe to problem, który może przytrafić się każdemu z nas. Estetyczny wygląd naszej podłogi zostaje zaburzony, pojawiają się na niej wybrzuszenia, a krawędzie paneli mogą się odkształcić i odstawać. Oczywiście w niektórych przypadkach konieczne będzie ustalenie przyczyny tego stanu, wyeliminowanie go i wymienienie całej podłogi. Niestety to wiąże się z dodatkowymi wydatkami i pracą, na którą trzeba poświęcić sporo czasu. Jeśli jednak na panelach bąbli jest niewiele, można je zlikwidować domowym sposobem i uratować swoją podłogę. Wybrzuszenia na panelach pojawiają się najczęściej po zalaniu podłogi wodą i niedokładnym usunięciu mokrych plam. Wilgoć, która dostaje się pod spód, niszczy panele laminowane i często pod jej wpływem w okolicy łączeń pojawiają się nieestetyczne odkształcenia. Jedyne czego potrzebujesz do wygładzenia spuchniętych paneli to żelazko. Jak pozbyć się wybrzuszeń na panelach za pomocą żelazka?

Jak uratować spuchnięte panele za pomocą żelazka?

Żelazko doskonale poradzi sobie ze spuchniętymi panelami. Ten domowy sposób usunie odkształcenia powstałe wskutek wilgoci na łączeniach paneli laminowanych. Wystarczy wiedzieć, jak prawidłowo wykonać ten zabieg, a podłoga będzie wyglądać jak nowa.

Dokładnie osusz panele z wilgoci. Przygotuj suchą bawełnianą ściereczkę i żelazko. Żelazko ustaw na średnią moc (2 kropki na pokrętle) i poczekaj aż się nagrzeje. Bawełnianą ściereczkę połóż w miejscu wybrzuszenia i prasuj z wyczuciem bąbel nagrzanym żelazkiem. Rób to delikatnie, aby nie uszkodzić podłogi. Po chwili podnieś żelazko, aby sprawdzić, jak powierzchnia podłogi reaguje na jego działanie. Po paru minutach odkształcenia znikną z paneli.

Przyczyny spuchniętych paneli

Oczywiście przyczyn wybrzuszeń na panelach może być wiele. Są to między innymi:

Wilgoć: Panele, szczególnie te laminowane, są bardzo wrażliwe na kontakt z wodą. Może to być zalanie, przeciek z rury, woda wnoszona na butach, a nawet zbyt wysoka wilgotność w pomieszczeniu.

Niewłaściwy montaż: Brak odpowiednich dylatacji (szczelin pomiędzy panelami a ścianą) uniemożliwia panelom swobodne rozszerzanie się i kurczenie pod wpływem temperatury i wilgotności. Skutkuje to naprężeniami i w efekcie - wybrzuszeniami i spuchnięciami.

Zbyt niska jakość paneli: Panele o niskiej jakości często mają mniejszą odporność na wilgoć i gorsze parametry techniczne, co sprawia, że są bardziej podatne na uszkodzenia.

Niewłaściwe środki czyszczące: Używanie zbyt mokrych mopów lub środków do mycia zawierających dużą ilość wody może przyczynić się do wnikania wilgoci w panele.