Jak prawidłowo umieścić kapsułkę do prania w pralce? Większość osób robi to źle przez to ubrania są niedoprane, a pralka może się zniszczyć. Oto, jak powinno się używać kapsułek do prania

Wlewam 100 ml do ciepłej wody i myję panele laminowane. Odzyskują blask i są czyste

Mycie paneli laminowanych wbrew pozorom to nie lada wyzwanie. Zwłaszcza gdy robimy to tradycyjnym mopem, to często pozostają na podłodze smugi, a ona staje się matowa. Czy zatem można umyć panele tak, aby były nie tylko czyste, ale do tego lśniące i bez smug? Z pewnością zagwarantuje to dobry płyn do mycia paneli laminowanych. Ja od lat stosuje jeden i to w dodatku domowy sposób na mycie paneli laminowanych, dzięki któremu są perfekcyjnie czyste, a do tego lśniące i mimo upływu czasu wciąż wyglądają jak nowe. Przygotowuję mieszankę wody z octem - do miski z ciepła wodą wlewam 100 ml octu. Następnie namaczam w tym mopa, dokładnie wyżymam i myję podłogę. Ocet nie tylko doskonale usuwa zabrudzenia, nawet te tłuste, ale także dezynfekuje powierzchnie, dzięki czemu podłoga jest higienicznie czysta. Jeśli nie przepadasz za zapachem octu i chcesz, aby w mieszkaniu pięknie pachniało, to dodaj do tej mieszanki kilka kropli olejku eterycznego.

Domowy płyn do mycia paneli z laminatu

Do mycia paneli z laminatu warto wykorzystać jeszcze jeden preparat, który większość z nas ma w swoim domu. Chodzi o nabłyszczacz do zmywarek. Ten płyn sprawdzi się w myciu paneli. Do 3 litrów wody wlej około 7 łyżek nabłyszczacza i umyj podłogę. Oczywiście należy pamiętać, aby dokładnie wycisnąć z mopa nadmiar wody. Na koniec dobrze jest wytrzeć podłogi na sucho, aby nie pozostały na nich zacieki z wody.