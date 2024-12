Zestawy świąteczne, które pozwolą Ci być w kontakcie z bliskimi

Magentowy operator przygotował zestawy nowoczesnych smartfonów – kupując telefon, drugi otrzymujesz w prezencie! Co ważne, nie musisz być klientem T-Mobile, aby skorzystać z wyjątkowej oferty 1 + 1 gratis. Zestaw smartfonów kupisz bez podpisywania umowy na usługi telekomunikacyjne. To pierwsza tego typu propozycja od T-Mobile dostępna absolutnie dla wszystkich!

Dobre relacje, zrozumienie i otwartość

Gwiazdka za pasem, a ty wpadłeś w wir świątecznych przygotowań? To całkiem naturalne. Ważne jest jednak to, aby pamiętać o tym, co w święta jest najważniejsze – dobry kontakt i bliskość. Wielu z nas ma okazję spotkać się z rodziną w komplecie wyłącznie przy okazji ważniejszych świąt. Czasem i to staje się jednak niemożliwe. Co nam wtedy pozostaje? Zadbać o kontakt i być na łączach z tymi, których kochamy! Mając na uwadze potrzeby swoich klientów magentowy operator przygotował specjalne zestawy prezentowe. Przy zakupie jednego smartfona, drugi otrzymujesz w prezencie, bez dodatkowych formalności.

Kup smartfon, drugi podaruj komuś bliskiemu

Któż nie ucieszyłby się z nowiutkiego, nowoczesnego smartfonu pod choinkę? Jeśli też nie znasz takiej osoby, sprawdź popularne modele smartfonów w świątecznych zestawach oferowanych przez T-Mobile. Kupując wybrany smartfon z dostępem do technologii 5G (w tym sieci 5G Bardziej od T-Mobile), drugie urządzenie otrzymujesz całkowicie za darmo i w ten sposób masz gotowy prezent dla bliskiej Ci osoby! A jest w czym wybierać, bo kupując:

Samsunga Galaxy A55 5G za 1929 zł, dostajesz Samsunga Galaxy A16 5G o wartości 999 zł za darmo.

Samsung Galaxy S24 FE 5G za 3199 zł, otrzymasz Samsung Galaxy A25 5G o wartości 1199 zł w prezencie.

Xiaomi Redmi Note 13 5G za 1599 zł, dostaniesz drugi taki sam w prezencie.

Motorolę Moto G85 5G za 1499 zł, otrzymasz Motorolę Moto G35 5G o wartości 899 zł w prezencie.

Zestaw: Motorola RAZR 50 Ultra 5G + Motorola Edge 40 Neo 5G płacisz 4329 zł*.

Zestaw: Motorola RAZR 50 5G + Motorola Edge 40 Neo 5G płacisz 3369 zł*.

Kupując Xiaomi Redmi Note 13 Pro 5G, Xiaomi Redmi Note 13 dostaniesz w prezencie.

Zestaw: Samsung Galaxy S24 5G + Samsung Galaxy A35 5G płacisz 3699 zł.

Zestaw ze słuchawkami: Samsung Galaxy A35 5G + Samsung Galaxy Buds FE płacisz 1329 zł.

*Ceny obowiązują do 12 grudnia.

Więcej informacji o świątecznej ofercie znajdziesz na: https://www.t-mobile.pl/c/oferta-specjalna/zestawy-na-swieta.

Magia świąt z Magenta Moments

Oprócz świątecznych zestawów smartfonów T-Mobile przygotował dla użytkowników aplikacji „Mój T-Mobile” jeszcze więcej niespodzianek. W każdy czwartek, użytkownicy aplikacji w programie Magenta Moments znajdą świąteczne zdrapki-niespodzianki!