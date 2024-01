Zgarnij wyjątkowe narzędzie od Thermomixa

Polacy robią to notorycznie i przez to tracą ciepło w mieszkaniach. Wystarczy, że zrobisz tą jedną rzecz, a w domu będzie cieplej i rachunki za ogrzewanie staną się niższe

Co trzeba zrobić, aby zdobyć wyjątkowy prezent?

Wystarczy, że jako posiadacz Thermomix®, zaprosisz do siebie na prezentację urządzenia przynajmniej 2 pary znajomych i chociaż jedna z nich kupi Thermomix® TM6, to Ty otrzymasz nakładkę krojącą – akcesorium, które pozwala szybko i łatwo pokroić owoce i warzywa, zaoszczędzić czas i pozbyć się wysiłku związanego z ręcznym krojeniem składników (w plasterki lub paski – Ty decydujesz!). Wartość nakładki to prawie 500 zł, a jej dostępność w ciągłej sprzedaży jest dość ograniczona, więc naprawdę warto!

Zobacz także: Kiedyś kobiety uwielbiały nosić te sukienki. Niestety przez nie umierały w męczarniach. „Przerażające, w jakiej niewiedzy żyli kiedyś ludzie”

Spotkanie ze znajomymi, świetna zabawa i pyszne jedzenie – czy znasz lepsze połączenie?

Zakup urządzenia Thermomix® odbywa się w ramach sprzedaży bezpośredniej i właśnie dzięki temu modelowi sprzedaży, klienci mają szansę poznać wszystkie funkcjonalności urządzenia przed zakupem, by potem korzystać w pełni i z przyjemnością z wielu jego możliwości. Doświadczony, przeszkolony w trakcie cotygodniowych spotkań przedstawiciel handlowy, który prezentuje Thermomix®, w komfortowych warunkach - w zaciszu domowym gospodarza prezentacji - jest do dyspozycji klienta zarówno przed, jak i po ewentualnym zakupie urządzenia. Taka opieka to swego rodzaju luksus, który wyróżnia Thermomix® na tle innych tego typu urządzeń dostępnych na półce sklepowej. Celem spotkania z przedstawicielem jest oczywiście zakup i sprzedaż urządzenia, natomiast sama jego prezentacja w takich warunkach to również zabawa pełna smaków, szczególnie wtedy, kiedy podczas prezentacji towarzyszą nam nasi przyjaciele i znajomi.