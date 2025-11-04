Zgniłość listopada kontra pranie. Ustaw obok suszarki, a pranie wyschnie w mig. Ten sposób na szybkie suszenie ubrań powinien znać każdy. Suszenie prania

Suszenie prania jesienią i zimą to wyzwanie, a wilgoć w domu może prowadzić do nieprzyjemnego zapachu stęchlizny.

Sprzątaczka Ann Russell zdradza prosty trik z wentylatorem, który znacząco przyspiesza suszenie prania w domu.

Poznaj dodatkowe wskazówki, jak skutecznie wysuszyć pranie bez suszarki bębnowej i cieszyć się świeżością ubrań.

Ustaw obok suszarki, a pranie wyschnie w mig. Sposób na szybkie suszenie ubrań jesienią

Suszenie prania jesienią i zimą to spore wyzwanie. Kiedy za oknem pada i jest zimno, niemożliwe jest skuteczne wysuszenie prania na zewnątrz. Choć genialnym wynalazkiem ostatnich lat jest suszarka bębnowa, to nie każdy może sobie na nią pozwolić. Niestety suszenie prania w domu trwa znacznie dłużej, a co najgorsze bywa też tak, że pod wpływem wilgoci zaczyna ono nieładnie pachnieć stęchlizną. Dlatego warto poznać sposoby na szybkie suszenie prania, dzięki którym nie tylko szybko będziemy mogli złożyć suszarkę, ale przede wszystkim nasze ubrania po praniu będą pachnieć świeżością, a nie stęchlizną. Warto skorzystać z pomysłu pewnej sprzątaczki, która na TikToku pokazała sposób na szybkie wysuszenie prania bez suszarki. Ann Russell obok rozwieszonego w domu prania stawia wentylator, dzięki czemu schnie ono zdecydowanie szybciej. - Polecam wentylator. Nie termowentylator. Wtedy wieje zimne powietrze. To nie kosztuje zbyt dużo pieniędzy - wyjaśniła swoim obserwatorom sprzątaczka. Dodatkowo poleciła uchylenie okna.

Jak szybko wysuszyć pranie w domu?

Oprócz postawienia wentylatora i uchylenia okna w pomieszczeniu, w którym stoi suszarka z praniem, warto zastosować kilka porad, które również przyspieszą ten proces. Po pierwsze staraj się dobrze odwirować rzeczy po praniu. Po zakończeniu programu możesz też wrzucić do bębna suchy bawełniany ręcznik i ponownie uruchomić wirowanie. Ręcznik wchłonie wilgoć z prania, dzięki czemu po wyjęciu z prania rzeczy nie będą tak mokre. Pamiętaj także o tym, aby co godzinę przekładać ubrania na suszarce na drugą stronę, dzięki czemu będą schły równomiernie i nie będą brzydko pachnieć.