Zima pod kontrolą. 6 smart rozwiązań dla domu podczas wyjazdu

Przed rodzinnym urlopem lista spraw do załatwienia szybko się wydłuża. Domknięcie codziennych obowiązków, zakupy, noclegi, plan wyjazdu – a do tego jeszcze zabezpieczenie domu na czas nieobecności. W tym ostatnim coraz częściej możemy dziś liczyć na wsparcie technologii. Oto sześć inteligentnych rozwiązań od Somfy, które pomagają zadbać o dom także na odległość.

1. Stała kontrola dostępu do domu – gdziekolwiek jesteś

Wyjazd nie musi oznaczać utraty kontroli nad posesją. Inteligentne systemy dostępu pozwalają na bieżąco sprawdzić status bramy wjazdowej czy garażowej, niezależnie od miejsca, w którym się znajdujemy. Uzupełnieniem systemu mogą być inteligentne czujniki otwarcia drzwi i okien, które sygnalizują nieoczekiwane aktywności i pomagają trzymać rękę na pulsie, gdy dom stoi pusty. Rozwiązania smart home, zarządzane przez centralę TaHoma switch, umożliwiają dyskretny wgląd w to, co dzieje się wewnątrz budynku i dają pewność, że wszystko funkcjonuje zgodnie z zaplanowanymi ustawieniami.

2. Jeden scenariusz zamiast listy rzeczy do sprawdzenia

Przed wyruszeniem w drogę łatwo o organizacyjny chaos. Inteligentne rozwiązania pozwalają połączyć kluczowe czynności w jeden scenariusz „wyjście z domu”. W praktyce może to oznaczać zamknięcie bram, wygaszenie świateł i uruchomienie innych zaprogramowanych ustawień jednym kliknięciem. Mniej rzeczy do przypilnowania to spokojniejszy start urlopu.

3. Symulacja obecności

Nawet przy dłuższej nieobecności dom może funkcjonować tak, jak na co dzień, by odstraszać nieproszonych gości. Automatyczne rolety zewnętrzne i oświetlenie pracują według zaplanowanych harmonogramów, zmieniając się w ciągu dnia i wieczorem. Dzięki temu przestrzeń nie sprawia wrażenia opuszczonej i zachowuje swój naturalny rytm. Wszystko dzieje się w tle, bez potrzeby stałego nadzoru. Przy okazji rozwiązanie to spełnia też inną bardzo praktyczną rolę. Osłony działają tak, jak podczas naszej codziennej obecności, dbając o dostęp do naturalnego światła dla roślin i minimalną, bezpieczną temperaturę we wnętrzu – bez nadwyrężania systemów grzewczych i tym samym… naszego portfela.

4. Spokój dla domowników i zwierząt

Gdy podczas krótkiego urlopu pies lub kot zostaje w domu, a przyjaciółka jedynie go dogląda, inteligentne kamery z dwukierunkową komunikacją pozwalają zachować kontakt z pupilem także na odległość. Możliwość podglądu sytuacji, uspokojenia zwierzaka głosem, włączenia światła czy spokojnej muzyki sprawia, że dom nadal funkcjonuje w znanym dla niego trybie. To komfort zarówno dla zwierzęcia, jak i dla domowników, którzy mogą skupić się na wypoczynku.

5. Zdalny dostęp dla zaufanych osób

W trakcie naszej nieobecności zdarza się potrzeba wpuszczenia do domu kuriera lub zaufanej osoby. Rozwiązania smart home Somfy pozwalają zrobić to na odległość, bez konieczności angażowania sąsiadów. Dom pozostaje pod kontrolą, a my mamy pewność, kto i kiedy pojawia się na posesji, nawet będąc setki kilometrów dalej.

6. Komfortowy powrót

Po długiej podróży powrót do domu nabiera szczególnego znaczenia. Inteligentne rozwiązania pozwalają otworzyć bramę lub garaż bez wysiadania z samochodu, a także uruchomić ogrzewanie jeszcze przed przekroczeniem progu. Dzięki temu dom wita domowników ciepłem i poczuciem komfortu – dokładnie wtedy, gdy jest to najbardziej potrzebne.

Gdy posesja jest pod kontrolą, głowa naprawdę odpoczywa. Smart rozwiązania wspierają nas w dbaniu o bezpieczeństwo i codzienne funkcjonowanie domu, pozwalając wyjechać bez dodatkowego napięcia i natrętnych myśli „czy wszystko jest w porządku”. W ten sposób łatwiej odciąć się od obowiązków, by w pełni oddać się odpoczynkowi.

i Autor: Somfy/ Materiały prasowe