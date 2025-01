i Autor: materiały prasowe Starbucks

Strefa dobrego smaku

Zimowe menu Starbucks skradnie serca miłośników pistacjowych smaków!

Nowy rok to dla wielu osób idealny moment na spróbowanie czegoś nowego. Tegoroczna zimowa oferta Starbucks® niewątpliwie przyniesie do tego okazję. To wyjątkowe, sezonowe menu stworzone z myślą o wielbicielach pistacji! Już od 7 stycznia, w kawiarniach sieci znajdziemy limitowaną serię Pistachio Flavour Latte, a także nowe, obłędnie pistacjowe wypieki!