Zmiel w mikserze i dodaj drożdże. Ten domowy przepis sprawi, że borowiki wyrosną w Twoim ogrodzie! Banalny przepis na domową grzybnię. Już nikt nie podkradnie Ci grzybów

Sezon grzybowy zbliża się wielkimi krokami, ale nie wszędzie zbiory będą obfite – rozwiązaniem może być hodowla grzybów we własnym ogrodzie.

Artykuł podpowiada, jak łatwo wyhodować pieczarki i boczniaki, oraz zdradza tajniki uprawy szlachetnych borowików.

Odkryj, jakie składniki są niezbędne do stworzenia własnej grzybni borowików i jak przygotować idealne warunki do ich wzrostu.

Dowiedz się, jak krok po kroku stworzyć własną grzybnię i cieszyć się świeżymi borowikami prosto z ogrodu!

Jak wyhodować własne grzyby w ogrodzie?

Już niebawem sezon na grzyby wystartuje na dobre. Media społecznościowe zaleją zdjęcia dorodnych prawdziwków oraz podgrzybków. Jednak nie w każdym rejonie będzie można liczyć na pokaźnie zbiory. W sezonie grzybowym najważniejsza jest sprzyjająca pogoda. Aby grzyby rosły potrzebne są opady deszczu oraz stosunkowo wysoka temperatura. Zdarza się jednak, że niektóre leśne rejony są tak zadeptane, że grzyby po prostu nie chcą tam rosnąć. Jeżeli masz działkę lub ogród to możesz rozważyć próbę wyhodowania własnych grzybów. Okazuje się, że wcale nie jest to takie skomplikowane, jak się wydaje.

Najprostsze do wyhodowania są pieczarki oraz boczniaki. W sklepach można znaleźć gotowe mieszanki potrzebne do ich hodowli. Ceny są bardzo zróżnicowane. Za kupno gotowej grzybni do boczniaków należy zapłacić od kilkunastu do kilkuset złotych.

Wyhoduj prawdziwki w swoim ogrodzie. Potrzebujesz tylko 2 składników

Polskim królem grzybów jest oczywiście borowik. To szlachetny grzyb, który zachwyca swoim smakiem. Prawdziwki charakteryzują się subtelnym i lekko orzechowym smakiem. Są delikatne i zdecydowanie najdroższe ze wszystkich grzybów. Hodowla borowików we własnym ogrodzie jest nieco bardzie skomplikowana, ale zdecydowanie warto zachodu. Na początku należy przygotować grzybnię, na której urosną pierwsze borowiku. Potrzebujesz do tego dojrzałego borowika oraz drożdże. Najpierw należy dokładnie zmiksować grzyba i połączyć mieszankę z wodą. Całość odstaw na około 2 tygodnie. W następnym kroku należy dodać niewielką ilość wody i tak przygotowanym roztworem podlać przygotowaną ziemię doniczkową. Warto pamiętać, że borowiki najlepiej rosną w leśnej ściółki. Zadbaj zatem, aby ziemia doniczkowa zmieszana była z korą drzew lub torfem. Najlepiej jest hodować grzyby w bliskiej okolicy drzew, tak aby promienie słoneczne przenikały przez gałęzie. Unikaj także nadmiernego zadeptywania miejsca, gdzie znajduje się grzybnia. Hodowla borowików wymaga cierpliwości, a na pierwsze okazy czasem trzeba czekać kilka tygodni.