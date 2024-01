Znajomy hydraulik nauczył mnie, jak odetkać zatkaną toaletę. Wystarczy wlać jedną szklankę tego, a muszla klozetowa się odetka. Sposób na zatkaną toaletę

Dodaj do ciepłej wody, zamieszaj i wylej na kaloryfer. Rachunki za ogrzewanie spadną w mgnieniu oka. To powinien zrobić każdy z nas

Jak odetkać zatkaną toaletę?

Czy można odetkać toaletę bez konieczności wzywania hydraulika? Problem z zatkanym odpływem w muszli klozetowej to dość często sytuacja. Wymaga ona szybkiej interwencji, zatkana toaleta nie nadaje się do użytku i może doprowadzić do poważniejszej awarii hydraulicznej. Ab zapobiegać takim sytuacjom pamiętaj, że muszla klozetowa to nie śmietnik. Nie powinno spuszczać się w niej tamponów, wacików oraz innych przedmiotów, które mogą utknąć w opływie. Dbaj o rury. Eksperci przestrzegają że nadmierne korzystanie ze żrących detergentów może doprowadzić do uszkodzenia rur, a w konsekwencji do częstego zatykania się dopływu. O wiele lepszym sposobem czyszczenie muszli klozetowej są domowe metody przy użyciu sody oczyszczonej lub octu. Co w przypadku, gdy toaleta jednak się zapcha?

Hydraulik zdradził mi rewelacyjny sposób na odetkanie zatkanej toalety domowymi sposobami. Wystarczy jedna szklanka

Przede wszystkim warto pamiętać, że podstawą podczas odtykania zatkanego odpływu jest przepychacz. Tworząc efekt próżni może ona wypchnąć zator. Jeżeli nie masz pod ręką przepychacza, to możesz wykorzystać druciany wieszak na ubrania. Hydraulik zdradził, że w przypadku, gdy masz pewność, że w odpływie nie utknęły żadne nierozpuszczalne przedmioty, to możesz skorzystać z domowego sposobu. Wystarczy, że do toalety wsypiesz kilka łyżkę sody oczyszczonej i zalejesz ja szklanką octu. Powstanie w ten sposób reakcja chemiczna, która pomoże w usunięciu zaworu. Sposób ten warto stosować prewencyjnie, gdy tylko zauważysz, że woda w odpływie spływa wolniej. Odkąd dowiedziałam się o tej metodzie korzystam z niej regularnie i nie mam problemu z zatkanym odpływem w toalecie.

