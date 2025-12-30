Znaleźliśmy idealny przepis na śledzia. W sylwestra skradnie podniebienia gości

Szwedzka ambasada udostępnia e-book z przepisami, w tym na śledzie, które odbiegają od stereotypowego surströmming.

Sprawdzony przepis na śledzie znajdziemy w e-booku szwedzkiej ambasady. Mimo że śledzie i Szwecja kojarzą nam się przede wszystkim z surströmming i niezbyt przyjemnym zapachem, który wydobywa się z puszki kiszonej ryby, to Szwedzi nie tylko w takiej postaci jadają śledzie. Ryba w zalewie octowej po szwedzku pachnie bardzo dobrze i jeszcze lepiej smakuje. To jak go przygotować w podstawowej wersji w darmowym e-booku opisuje Michał Godyń. Szef kuchni ze szwedzkiej ambasady podaje mnóstwo przepisów na przysmaki, które mogą zainspirować nas w przygotowaniu sylwestrowych potraw.

Najlepszy śledź na sylwestra. Przepis, który zawsze się udaje

Śledzie od wieków są obecne na stołach bogatych i ubogich. W Polsce były jednym z podstawowych postnych produktów, którego nie mogło zabraknąć na wigilijnym stole. Zresztą tak jest do dzisiaj, dlatego wiele osób szuka idealnego przepisu na przygotowanie ryby. Warto zainspirować się kuchnią innych krajów. Wszak śledź jest popularną rybą nie tylko w Polsce. Nawet sam papież Aleksander III pozwolił skandynawskim rybakom na pracę w niedzielę, jeśli właśnie w tym dniu pojawiły się ławice śledzi. Skandynawia słynie z dobrej jakości śledzi i mnóstwa sposobów ich przygotowania. Warto jednak znać podstawowy przepis na zalewę octową, która jest lekko kwaśna i słodka, co sprawia, że śledzie smakują idealnie. Dodatek liści laurowych, ziela angielskiego, cebuli, marchewki i cukru to klucz do sukcesu. Później można poddawać śledzie kolejnym aromatycznym marynatom np. z musztardy i kawy lub jagód. Jednak jeśli nie lubimy zbyt słodkich smaków, warto zredukować o połowę gramaturę cukru podaną w przepisie. Dokładny przepis znajduje się we wspomnianym darmowy e-booku dostępnym na stronie internetowej Ambasady Szwecji w Polsce (swedenabroad.se/pl/embassies/polska-warszawa/Aktualności/nyheter/kulinarny-e-book-ze-szwedzkimi-przepisami/#). Znajdziesz tam również receptury na klopsiki, bułeczki szafranowe i wiele innych przysmaków.