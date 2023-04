Żonkile w doniczce będą długo kwitły. Wystarczy ta domowa odżywka, a żółciutkie kwiaty rozjaśnią każde pomieszczenie niczym pierwsze promienie wiosennego słońca

Już w starożytności żonkile uważano za kwiaty symbolizujące nadzieję na nowe życie. W czasach chrześcijańskich te popularne żółte kwiaty zyskały symbol triumfu miłości i poświęcenia. Dziś, żonkil jest także symbolem szacunku i pamięci o wybuchu Powstania w Getcie Warszawskim 19 kwietnia 1943 roku. Oprócz ważnej symboliki, to także kwiat, który pięknie pachnie i wygląda nie tylko w ogrodzie ale i w naszych domach. Rozjaśnia wnętrza i stanowi naturalną dekorację. Żonkil zakwita pod koniec marca i kwitnie do maja. Jednak jeśli myślimy o doniczkach, to możemy cieszyć się kwiatami nawet zimą. Trzeba jednak pamiętać, by kupować cebulki z ledwo wypuszczonymi listkami. Gdy przyniesiemy do domu doniczkę z kwiatowym pąkiem nie nacieszymy się kwieciem zbyt długo. Na co jeszcze zwrócić uwagę?

Żonkile w doniczce będą długo kwitły. Wystarczy ta domowa odżywka

Jeśli chcemy długo cieszyć się kwiatami żonkili w domu, musimy pamiętać o ustawieniu doniczki w stosunkowo chłodnym miejscu. Nie wolno zapominać także o podlewaniu. Gleba musi mieć stałą, umiarkowaną wilgotność. Raz na dwa tygodnie warto zasilić żonkile nawozem bogatym w potas. Świetnie sprawdzi się tutaj domowa odżywka z banana. Wystarczy pokroić bardzo dojrzałego banana (ze skórką) na mniejsze kawałki, przełożyć do słoika i zalać gorącą wodą. Po 48 godzinach odcedzić. Gotowym preparatem można podlewać żonkile ale także inne rośliny doniczkowe np. zamkiokulkasa.

