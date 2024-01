Zooplus uruchamia innowacyjny program subskrypcji dostaw artykułów dla zwierząt w Polsce

Czy płaczące dziecko w kościele to grzech? "Ja przez to przestałam chodzić do kościoła"

Mając na uwadze obecne trendy konsumenckie oraz chęć zagwarantowania swoim klientom najwyższego poziomu usług Zooplus SE, wiodący europejski sklep internetowy z artykułami dla zwierząt, wprowadza innowacyjny program subskrypcji dostaw. Cel? Zwiększenie wygody i automatyzacji zakupów dla opiekunów zwierząt domowych. To nowatorskie rozwiązanie dostępne jest już m.in. w Niemczech, Austrii, Hiszpanii a teraz także w Polsce. Program zooplus umożliwia klientom dostosowanie usługi do swoich indywidualnych potrzeb w niezwykle elastyczny sposób – użytkownicy sklepu wybierają ulubiony produkt swojego zwierzaka spośród szerokiej gamy dostępnych artykułów, wskazują preferowaną częstotliwość wysyłki, a zamówienie jest automatycznie i regularnie dostarczane pod ich drzwi. Program można dostosować pod kątem terminów wysyłki lub wstrzymać go w dowolnym momencie. Usługa jest szczególnie korzystna w przypadku produktów takich jak karma dla zwierząt, żwirek czy przysmaki, zaspokajając w ten sposób potrzeby opiekunów oraz ich pupili. Dzięki subskrypcji zooplus klienci mogą korzystać z elastycznych terminów zamówień, różnych opcji koszyka i atrakcyjnych rabatów na każdy produkt objęty programem.

- W zooplus na pierwszym miejscu stawiamy opiekunów zwierząt domowych. Słuchając naszych klientów, wiemy, że cenią sobie wygodę i bezproblemowe zakupy. Jesteśm podekscytowani uruchomieniem programu subskrypcji zooplus, który stanowi kamień milowy w realizacji naszych ambicji – stania się najlepszym sklepem internetowym dla opiekunów zwierząt domowych w całej Europie. Oferując największy wybór i najwygodniejszą obsługę chcemy podnieść poziom satysfakcji naszych klientów i zwiększyć ich lojalność – mówi Geoffroy Lefebvre, CEO zooplus, podkreślając strategiczne znaczenie programu subskrypcji.

- Nasze zaangażowanie w zapewnienie klientom najlepszych w swojej klasie doświadczeń napędza nas do tworzenia innowacji cyfrowych, które są łatwe, wygodne i dostosowane do ich potrzeb. Cieszymy się, że możemy uruchomić program subskrypcji zooplus i jeszcze bardziej ułatwić naszym użytkownikom regularne otrzymywanie ulubionych produktów dla ich zwierząt. Program pozwala cieszyć się z zaspokojenia codziennych potrzeb pupili. Subskrypcja to także elastyczność, w tym dostosowywanie terminów dostaw do własnych potrzeb, ich wstrzymywanie w przypadku urlopu oraz dodawanie lub usuwanie artykułów przy okazji kolejnej dostawy od zooplus. Dodatkowo, uruchomiliśmy funkcję "Zamów teraz", aby produkty znalazły się u klienta najszybciej jak to możliwe - mówi Jim Cruickshank, Chief Product Officer zooplus.

Program subskrypcji jest już dostępny w polskim, niemieckim i austriackim sklepie zooplus, a w nadchodzących miesiącach zostanie również wprowadzony na ponad 20 innych europejskich rynkach. Subskrypcja obejmuje portfolio produktów marek własnych zooplus oraz artykułów dostępnych w ramach współpracy z lokalnymi i międzynarodowymi markami zoologicznymi.