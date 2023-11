Zorza polarna znowu nad Polską. Kiedy i gdzie można ją obserwować? "Stan gotowości zorzowej"

Kupujesz gwiazdę betlejemską? Na to musisz zwrócić uwagę. Poinsencja może gubić liście i do świąt zostanie goła łodyga

Zorza polarna znowu nad Polską. Kiedy będzie można ją zobaczyć?

W ostatnich tygodniach fanatycy zjawisk kosmicznych mieli wiele okazji, aby podziwiać przepiękne widowiska na polskim niebie. Chodzi o zorze polarną, która była widziana nawet w najbardziej oddalonych na południe zakątkach naszego kraju. To z pewnością rzadko spotykane, dlatego budzi tak ogromne zainteresowanie i zachwyt. Zgodnie z prognozami ekspertów niewykluczone, że wkrótce ponownie będzie można podziwiać zorzę polarną w Polsce. Kiedy dokładnie będzie ku temu okazja? "Zaczyna obowiązywać stan gotowości zorzowej dla całej Polski ważny od popołudniowych godzin 30.11 przez całą noc z 30.11/01.12 do co najmniej nocy z 01/02.12" - informuje na swoim blogu Polski AstroBloger.

Gdzie będzie można oglądać zorzę polarną w Polsce?

Oczywiście to, czy zobaczymy zorzę polarną zależy od warunków pogodowych. "Dawno nie było takich warunków. Jeśli nie będzie chmur to zorza polarna widziana będzie w całym kraju" - zapowiada portal meteoprognoza.pl na Twitterze. Najprawdodpobniej, jeśli pogoda dopisze to będzie można oglądać zorzę polarną w całej Polsce. Warto zaznaczyć, że zorza w Polsce to wyjątkowe zjawisko z tego względu, gdyż nasz kraj wcale nie jest położony w naturalnym pasie zórz polarnych. Dlatego też do ich wystąpienia niezbędne jest pojawienie się silnej burzy geomagnetycznej. W Polsce ostatnio tak często można zaobserwować to zjawisko dzięki zwiększonej aktywności Słońca. Szczyt jego aktywności jest spodziewany pod koniec 2023 i na początku 2024 roku.

GOTOWOŚĆ ZORZOWA 30.11-01.12 | Prognozowana silna burza magnetyczna kategorii G3 - możliwy efekt CME-kanibala. Omówienie zjawisk już na blogu - https://t.co/RrQmY2ET6g pic.twitter.com/fGV5eZtnbI— Polski AstroBloger (@AstroBlogerPL) November 29, 2023