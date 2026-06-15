Został tylko miesiąc. Ta szansa może otworzyć młodym wynalazcom drzwi do międzynarodowej kariery

Corocznie do konkursu zgłaszane są rozwiązania dotyczące zdrowia, ochrony środowiska, nowych technologii, czy codziennych wyzwań, z którymi mierzą się miliony ludzi. Najważniejsza jest jednak nie sama idea, ale jej praktyczne zastosowanie. Zasada konkursu jest prosta: „zaprojektuj coś, co rozwiązuje problem”.

Co można zyskać? Krajowi zwycięzcy otrzymują ponad 24 tys. zł i możliwość reprezentowania Polski na arenie międzynarodowej. Laureaci wybrani przez Sir Jamesa Dysona zdobywają nagrody przekraczające 146 tys. zł. Dla młodych twórców stawką są jednak nie tylko nagrody finansowe. Jeszcze cenniejsze bywają rozgłos, zainteresowanie mediów, kontakty branżowe oraz możliwość zaprezentowania swojego projektu ekspertom, inwestorom i partnerom biznesowym z całego świata. Co ważne, uczestnicy zachowują pełne prawa do swojej własności intelektualnej.

„– Najbardziej imponują nam projekty, które zaczynają się od uważnej obserwacji problemu, a następnie proponują rozwiązanie możliwe do wdrożenia w realnym świecie. Konkurs Nagroda Jamesa Dysona daje młodym wynalazcom szansę, by ich pomysł został zauważony globalnie. Dla wielu laureatów udział w programie był początkiem nowego etapu i działania na szeroką skalę.” – mówi członek jury konkursu Przemysław Pająk, założyciel i redaktor naczelny portalu Spider’s Web, który objął patronat medialny nad tegoroczną edycją konkursu w Polsce.

O tym, jak wiele może zmienić udział w konkursie, najlepiej świadczą historie jego laureatów. W 2025 roku międzynarodowym zwycięzcą został WaterSense – opracowany przez Filipa Budnego system wykorzystujący sztuczną inteligencję do monitorowania jakości wody w rzekach i jeziorach w czasie rzeczywistym. Projekt zwrócił uwagę jury nie tylko zaawansowaną technologią, ale również potencjałem do wspierania ochrony zasobów wodnych na całym świecie.

Międzynarodowe uznanie zdobył również m.in. Life Chariot, innowacyjny pojazd do transportu rannych zaprojektowany z myślą o miejscach, do których nie dociera tradycyjna pomoc medyczna. Wśród wyróżnionych polskich projektów znalazł się także SmartHEAL – inteligentny opatrunek monitorujący proces leczenia ran przewlekłych, który może pomóc pacjentom i personelowi medycznemu szybciej reagować na niepokojące zmiany.

Łączy je jedno – wszystkie zaczynały jako pomysły młodych ludzi, którzy postanowili wykorzystać wiedzę i kreatywność do rozwiązania konkretnego problemu.

W tym roku organizatorzy ponownie czekają na projekty młodych innowatorów, którzy dostrzegają wyzwania wokół siebie i szukają dla nich praktycznych odpowiedzi. Dla wielu z nich może to być szansa, która otworzy drzwi do kolejnego etapu kariery i sprawi, że projekt rozwijany dziś na uczelni jutro zostanie zauważony na całym świecie.

Do końca naboru pozostał już tylko miesiąc. Zgłoszenia do Konkursu Nagroda Jamesa Dysona 2026 przyjmowane są do 15 lipca na stronie www.jamesdysonaward.org.