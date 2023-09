Zrób to sam - domowe ławeczka do ćwiczeń

i Autor: Materiały prasowe Parkside

Krok 1: Obcinanie i ukosowanie

Zacznij od bocznych części stojaka na sztangę. W tym celu należy obciąć belki zgodnie z tabelą i wykonać ukosowanie odpowiednich belek. Dzięki bezstopniowej regulacji skosu na pile ukośnicy z posuwem jest to dziecinnie proste.

Krok 2: Nacinanie belek

Połóż elementy razem w taki sposób, w jaki zostaną połączone później. Teraz zaznacz swój element trójkątem stolarskim. W ten sposób nie stracisz orientacji, gdzie znajduje się przód, a gdzie tył.

Krok 3: Przykręcanie i klejenie części bocznych

Najpierw nałóż klej na jedną stronę środkowej belki i umieść ją na jednej z dłuższych belek. Zawsze zwracaj uwagę na oznaczenia, aby belki były prawidłowo połączone. Aby wywrzeć odpowiedni nacisk na obie części, przykręć obie belki w 3 miejscach. Następnie nałóż klej na drugą stronę środkowej belki. Teraz można ustalić klejone elementy za pomocą zacisków śrubowych.

Krok 4: Stopy ławki

Podczas gdy klej na częściach bocznych zastyga, przytnij na odpowiednią długość belki na stopy ławki. Teraz nałóż klej na dwie środkowe belki i umieść je na zewnętrznej belce. Przymocuj je ponownie za pomocą dwóch śrub. Następnie nałóż klej na jedną ze środkowych belek i dociśnij obie części do siebie. Zamocuj stopę ponownie za pomocą zacisków śrubowych. W przypadku stopy w górnej części ławki, dwie zewnętrzne części są przyklejane do części środkowej, a także mocno przykręcane. Gdy wszystkie sklejone części wyschną, możesz ostrożnie zeskrobać nadmiar kleju dłutem. Powtórz te kroki dla drugiej części bocznej.

Krok 5: Podpory stopowe bocznych części

Przytnij podpory stopowe do części bocznych na odpowiednią długość i najpierw przymocuj najdłuższą część centralnie od dołu za pomocą dwóch śrub. Najpierw przymocuj dwa boczne wsporniki za pomocą zacisków i wyrównaj je. Wstępnie nawierć połączenia śrubowe, aby zapobiec rozerwaniu materiału. Teraz można połączyć wsporniki za pomocą 2 śrub każdy.

Krok 6: Łączenie części bocznych

Przycięte na odpowiednią długość elementy łączące należy włożyć w wycięcia i przykręcić od zewnątrz. Przed dokręceniem śrub należy zmierzyć równoległość elementów bocznych. Powinny mieć taką samą odległość na górze, w środku i na dole.

Krok 7: Powierzchnia do leżenia

Najpierw zaokrąglij rogi powierzchni do leżenia. Weź obiekt o średnim promieniu, np. rolkę taśmy klejącej. Umieść je w rogach i zaznacz zaokrąglenie. Wytnij je wyrzynarką i wygładź szlifierką taśmową. Ponieważ powierzchnia do leżenia będzie miała później kontakt z ciałem, przeszlifuj ją za pomocą szlifierki mimośrodoweji posmaruj olejem lnianym. Teraz połóż powierzchnię do leżenia i wyśrodkuj ją. Narysuj znak i ponownie opuść powierzchnię do leżenia w dół. Wstępnie wywierć otwory w poprzecznicy, aby po przykręceniu powierzchni do leżenia od dołu śruby dobrze zostały dokręcone również w cienkiej powierzchni do leżenia. Teraz nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zacząć ćwiczyć!

Krok 8: Montaż ławki

Umieść poprzecznicę łączącą na częściach stopy od góry, tak aby zewnętrzne krawędzie były wyrównane. Ostrożnie wbij poprzecznicę na miejsce od góry i przykręć ją do części stóp od góry.

Krok 9: Łączenie wszystkich części

Narysuj środek na obu poziomych elementach łączących stojaka i na stopie części górnej. Umieść linię środkową na linii środkowej i przykręć od dołu ławki.

