Zrób to z grudnikiem we wrześniu, a zimą obsypie kolorowymi kwiatami. Bardzo ważna zasady pielęgnacji grudnika na jesień

To najważniejszy okres pielęgnacji grudnika. Jeżeli zarobisz to źle to nie zakwitnie na Boże Narodzenie

Dla wielu osób grudnik to kwiat-symbol Bożego Narodzenie. Jako jeden z niewielu gatunków w naszym kraju zakwita on zimą. Najczęściej obsypuje kwiatami na przełomie listopada i grudnia. Przy odpowiedniej pielęgnacja grudnik może zakwitnąć nawet 2 razy do roku. Okres od września do października jest bardzo ważny w pielęgnacji grudnika. To właśnie wtedy roślina przygotowuje się do kwitnienia. To od tego, jak będziemy pielęgnować kaktus bożonarodzeniowy w tym zasie w dużej mierze zależy, czy zakwitnie na święta.

Jak podlewać grudnik jesienią i zimą?

Pierwszą zasadą jesiennej pielęgnacji jest zaprzestanie nawożenia rośliny. W tym okresie należy całkowicie zrezygnować ze stosowania odżywek, zarówno tych kupnych, jak i tych domowych. Grudnik potrzebuje przygotować się do okresu kwitnienia i nie może być dodatkowo stymulowany. Nawożenie rośliny w tym czasie sprawi, że kwiaty nie zakwitną. Również podlewania grudnika jesienią powinno być ograniczone do niezbędnego minimum. Podlewaj go tylko i wyłącznie, gdy ziemia w doniczce będzie już sucha i staraj się nie przelewać rośliny. Odlewaj wodę zbierającą się w podstawce doniczki, aby nie doprowadzić do gnicia korzeni. Grudnik najlepiej kwitnie na stanowisku z rozproszonym światłem w temperaturze około 18 stopni Celsjusza. Na wiosnę możesz go przestawić w nieco cieplejsze miejsce, gdzie temperatura wynosić 25 stopni Celsjusza. Zimą bardzo ważnym elementem pielęgnacji grudnika jest niedoprowadzanie do przemrażania liści. Te proste zasady pomogą grudnikowi zakwitnąć i sprawić, że na Boże Narodzenie obsypie kwiatami.

