Zrób to z hortensjami do końca lipca, a będą pięknie kwitły w kolejnym sezonie! Zapamiętaj proporcje 1:10, a sąsiadki zzieleneją z zazdrości! Nawożenie hortensji

Ostatnie takie nawożenie hortensji w sezonie! Dzięki temu krzyw będą kwitły aż do jesieni

Nawożenie hortensji to warunek konieczny, aby móc cieszyć się z kulistych, dużych kwiatów. Hortensje w ogrodzie nie mają wygórowanych wymagań pielęgnacyjnych i są dość proste w uprawie. Mimo, że naturalnie pochodzą z Azji to bardzo dobrzej rosną i kwitną w klimacie umiarkowanych. Nawożenie hortensji powinno zaczynać się wiosną i trwać aż do jesieni. Jednak warto wiedzieć, że wiosną i latem stosujemy inne nawozy niż jesienią. Kluczowym składnikiem jest azot, który nie jest wskazany w jesiennym nawożeniu. Środek lata to ostatni dzwonek, by sięgnąć po nawozy z azotem. warto to zrobić ponieważ azot świetnie stymuluje rozrost liści oraz przedłuża kwitnienie. Dzięki nawozom do hortensji zawierającym azot krzew będzie kwitł dłużej. Z tego samego powodu nie rekomenduje się odżywek z azotem jesienią. Wrzesień i październik to czas, gdy hortensje przechodzą w stan spoczynku i szykują się do nadchodzącej zimy. Wydłużane okresu kwitnienia w tym okresie sprawi, że hortensje nie będą miały odpowiedniego czasu na przygotowanie się do sezonu spoczynku.

Wśród domowych nawozów zawierających azot najczęściej polecane są fusy po kawie. Fusy po kawie zawierają magnez, potas oraz fosfor. Składniki te są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania roślin. Wzmacniają system korzeniowy oraz stymulują wzrost. Sprawiają, że rośliny są bardziej odporne na działanie szkodników oraz wielu chorób. Fusy po kawie to także azot, który bierze udział w procesach fotosyntezy i odpowiada na bujnie i zielone liście. Odżywki na bazie fusów po kawie delikatnie zakwaszają pH gleby i dodatkowo ja spulchniają. Dodane bezpośrednio do ziemi przeciwdziałają utracie wilgoci. Fusy z kawy świetnie sprawdzają się także podczas ściółkowania lub dodane do kompostownika. Można jest wykorzystywać zarówno w formie płynnej odżywki, jak i bezpośrednio podsypywać nimi glebę. Fusy po kawie sprawdzą się do nawożenia roślin, które lubią lekko kwaśne podłoże. To między innymi azalie, hortensje oraz rododendrony. Można jest również wykorzystywać do odżywiania kwiatów doniczkowych takich jak storczyki czy skrzydłokwiat.

Jak przygotować nawóz z fusów po kawie?

Najprościej jest wymieszać fusy z kawy z ziemią. W ten sposób powoli będą one uwalniają substancje odżywcze do gleby. Sprawia, że podłoże będzie żyznej oraz stałe wilgotne. Innym sposobem jest wymieszanie 1 szklanki fusów po kawie z 10 litrami wody (najlepiej deszczówki). Tak przygotowany roztwór należy odstawić na kilka dni, następnie odcedzić. Do odzywają kwiatów doniczkowych możesz wymieszać 1 łyżkę fusów po kawie z 1 doniczka wody. Ogrodnicy wskazują, ze zawartość fusów po kawie w nawozie powinna wynosić około 20 proc. Tego rodzaju odżywki najlepiej stosować raz na kilka tygodni.

