Zrób to z piwoniami od razu po przekwitnięciu, a za rok będą mieć dwa razy więcej kwiatów. Ważny zabieg je wzmocni. Piwonie po przekwitnięciu

Zrób to z piwoniami od razu po przekwitnięciu, a za rok będą mieć dwa razy więcej kwiatów

Piwonie to niewątpliwie jedne z najpiękniejszych kwiatów w polskich ogrodach. Bujne, duże kwiaty zdobią przestrzeń i cieszą oko. Nic dziwnego, że każda kobieta posiadająca swój ogród, marzy, aby latem zasypał się obficie dużymi, barwnymi pąkami piwonii. I choć są to rośliny ogrodowe bardzo wymagające, to za włożone serce w pielęgnację potrafią odwdzięczać się przepięknymi kwiatami każdego roku. Niestety już w drugiej połowie czerwca lub na początku lipca piwonie przekwitają. Gubią wówczas swoje barwne kwiaty. Jednak pamiętaj, aby nie pozostawiać krzewów w swoim ogrodzie w takim stanie, gdyż piwonie po przekwitnięciu wymagają jednego bardzo ważnego zabiegu pielęgnacyjnego, a mianowicie przycinania. To dzięki temu za rok będą mieć nawet dwa razy więcej kwiatów.

Przycinanie piwonii po przekwitnięciu. Kiedy i jak to robić prawidłowo?

Po zakończeniu kwitnienia piwonie zaczynają zawiązywać nasiona, co znacznie je osłabia. Bardzo ważne jest, aby niezwłocznie usunąć z roślin suche kwiaty, dzięki czemu przekażą one całą swoją energię na regenerację, rozbudowę systemu korzeniowego i wzmocnienie się przed kolejnym sezonem. W tym czasie kluczowym zabiegiem w pielęgnacji piwonii jest ich przycinanie, czyli usuwanie uschniętych kwiatów. Jednak należy wiedzieć, jak to prawidłowo robić, aby nie uszkodzić naszej rośliny. Wystarczy, że usuniemy kwiat z krótkim fragmentem łodygi od razu, gdy płatki zaczną opadać i usychać. Ścinamy go bezpośrednio nad pierwszym zdrowym liściem za pomocą czystego, zdezynfekowanego i przede wszystkim ostrego sekatora.

Pielęgnacja piwonii po przekwitnięciu

Pielęgnacja piwonii po przekwitnięciu jest kluczowa dla zdrowia i obfitego kwitnienia piwonii w przyszłym roku. Po przekwitnięciu, piwonie potrzebują nawozu bogatego w fosfor i potas. Możesz użyć specjalnego nawozu dla piwonii lub nawozu do roślin kwitnących. Nie zapominaj też o podlewaniu krzewów piwonii, gdyż jest to roślina, która lubi wilgotne podłoże.