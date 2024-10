i Autor: materiał prasowy melt museum

Are you f_king? Melt museum w ramach najnowszej kampanii konfrontuje społeczeństwo z deepfake, uświadamiając, czym jest manipulacja technologią fałszu

Witamy w świecie technologii fałszu, w którym kłamstwo nigdy nie było tak łatwe do stworzenia. I tak trudne do wykrycia. melt museum prezentuje swoją najnowszą instalację „FAKE.EXE”, która eksploruje granice tożsamości w rzeczywistości, gdzie fałsz i prawda przenikają się bardziej niż kiedykolwiek. Premierze towarzyszy kampania, której celem jest konfrontacja społeczeństwa z technologią deepfake i skłonienie do refleksji nad zagrożeniami związanymi z cyfrowymi manipulacjami.

Najnowsze z działu Quiz online Quiz. Jaki kolor ma Twoja aura? Sprawdź, czy masz w sobie wyjątkową intuicję, która prowadzi Cię przez życie Otyłośc w oczach Polaków Czy na chorobę służby zdrowia jest jakieś lekarstwo? Quiz na osobowość Quiz osobowości. Jaką porą roku jesteś? Chłodna zima, czy ogniste lato? Znaczenie imion To najstarsze polskie imię. Nadal jest nadawane. Oznacza sławnego i silnego mężczyznę W piątkowy wieczór mieszkańcy Warszawy za pomocą jednego kliknięcia na cyfrowym ekranie mogli zmienić swoją tożsamość, przeobrażając się m.in. w Kanye’go Westa, Kim Kardashian, Donalda Trumpa czy Taylor Swift. Technologia udostępniona w miejscu publicznym przez Kubę Matykę i Kamilę Staszczyszyn, czyli duet MELT IMMERSIVE, to nie tylko zabawa, ale część kampanii promującej najnowszą instalację FAKE.EXE w melt museum. Jej celem jest uświadomienie, jak łatwo zmanipulować cyfrowy obraz i jakie konsekwencje może to mieć dla naszego postrzegania świata. – Nie żyjemy jeszcze w epoce deepfake, choć towarzyszy nam na co dzień w memach. Dziś wciąż możemy odróżnić ją od prawdy. Technologia ta rozwija się jednak tak szybko, że wkrótce nawet tożsamość może stać się płynna. I na to właśnie chcemy zwrócić uwagę. Poprzez naszą najnowszą instalację zadajemy pytanie: kim jesteś, gdy każdy może być tobą? – mówi Kuba Matyka z MELT IMMERSIVE. Kampania melt museum jest realizowana multikanałowo. Inicjatywa jest promowana m.in. poprzez narzędzia z obszarów content marketingu, media relations oraz influencer marketingu. Działaniom towarzyszyło także wydarzenie w warszawskim lokalu newonce.bar. – Deepfake nie tylko zmienia twarze polityków i celebrytów. Może także redefiniować prawdę. Pojawia się więc wątpliwość, czy możemy pozwolić technologii na pisanie naszej historii? Pamiętajmy również, że ta nie korzysta sama z siebie. Odpowiadamy za nią my, ludzie – dodaje Kamila Staszczyszyn z MELT IMMERSIVE. Więcej na temat kampanii znajdziemy na stronie www.meltmuseum.com/blog/fake-exe/. Najnowszą, interaktywną instalację w melt museum można zobaczyć już od 8 października 2024 roku – od wtorku do piątku między 12:00 a 21:00, a w weekendy od 10:00 do 22:00. Bilety dostępne są online i na miejscu, a liczba miejsc jest ograniczona. Rezerwacje odbywają się na stronie meltmuseum.com. MELT IMMERSIVE to wielokrotnie nagradzane studio Kamili Staszczyszyn i Kuby Matyki. Duet twórców i reżyserów wyróżnionych w NewEurope100 – rankingu najbardziej innowacyjnych twórców w Europie, tworzonym przez Financial Times. Kuba i Kamila specjalizują się w tworzeniu immersyjnych doświadczeń artystycznych, współpracując z największymi, globalnymi markami, takimi jak Disney, Versace, Netflix i więcej. 27. Międzynarodowe Targi Książki w Krakowie Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.