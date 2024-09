Babciny quiz dla roztropnych. Osoby urodzone przed 1975 rokiem sobie poradzą, a ty?

Quiz online ze staropolskich wyrazów. Twoja babcia zna te słowa, a ty?

Język cały czas ewoluuje. Pojawiają się w nim nowe słowa, którymi nazywane są wynalazki technologiczne. Obecnie najwięcej nowych wyrazów dotyczy sfery internetu oraz tak zwanej "korpomowy", czyli słów i zwrotów używanych w pracy. Jednak ewolucja języka to nie tylko nowe słowa, ale także transformacja tych, które istnieją już od wielu wieków. Na przestrzeli lat wyrazu zmieniają swoją formą i są dostosowywane do ludzi. Bardzo duża ilość słów, które kiedyś mogły uchodzić na błędne, dzisiaj są akceptowalne przez językoznawców. Podobnie, wiele słów przestało być używanych i zostały zapomniane. Przygotowaliśmy dla Ciebie quiz online z wiedzy o staropolskich wyrazach. Czy wiesz, co one oznaczają? Twoja babcia prawdopodobnie zgarnie w tym quizie komplet punktów, a jak poradzisz sobie ty? Sprawdź się! Ostrzegamy jednak. że zdobycie maksymalnej ilości punktów będzie bardzo trudne.

Quiz. Co oznaczają te staropolskie wyrazy? Pytanie 1 z 10 Co znaczy słowo "obłocisty"? Ozłocony Błękitny Zielonkawy Dalej