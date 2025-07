Bliskie spotkanie z foką na wybrzeżu Bałtyku – jak powinniśmy się zachować? Porady Błękitnego Patrolu WWF

Błękitny Patrol WWF to grupa wolontariuszy, którą łączy miłość do przyrody i mobilizacja do pomocy zwierzętom. Od 15 lat działa na całym polskim wybrzeżu, chroniąc foki i edukując społeczność lokalną oraz turystów. Kiedy na plaży zobaczymy osoby w charakterystycznych błękitnych strojach – to właśnie oni. Czuwają nad spokojem odpoczywających fok, ratują chore osobniki i transportują je do ośrodka rehabilitacji Stacji Morskiej w Helu.

Sieć handlowa Lidl Polska nawiązała strategiczne, trzyletnie partnerstwo z Fundacją WWF Polska, aby wspierać ochronę bioróżnorodności i zasobów wodnych w Polsce. W ramach współpracy firma wspiera Błękitny Patrol WWF oraz intensyfikuje działania edukacyjne skierowane do klientów i dostawców. Współpraca z Lidl Polska pozwala Fundacji WWF Polska rozwijać działania Błękitnego Patrolu – od szkoleń wolontariuszy, przez interwencje i produkcję oraz montaż tablic edukacyjnych na plażach, aż po kampanie edukacyjne, które sieć prowadzi w swoich sklepach, na stronie internetowej, a także w mediach społecznościowych. Dzięki wspólnemu zaangażowaniu jeszcze więcej osób dowiaduje się, jak mądrze i z szacunkiem korzystać z bogactwa bałtyckiej przyrody.

Niecodzienni mieszkańcy polskich plaż

Choć Morze Bałtyckie kojarzy nam się głównie z bursztynami i mewami, jego wody zamieszkują także foki. Trzy gatunki tych morskich ssaków – foka szara, pospolita i obrączkowana – żyją w naszym morzu, a niektóre z nich coraz częściej wypoczywają na polskich plażach. Największą i najczęściej spotykaną jest foka szara, której pysk przypomina psi, a jej masa może sięgać nawet 300 kg. Rzadziej pojawia się mniejsza foka pospolita o „kocich” rysach, natomiast najrzadszym gościem jest niewielka foka obrączkowana, związana głównie z północnym Bałtykiem.

Dlaczego widujemy je na plaży? To ich naturalne miejsce odpoczynku – tak jak my szukamy chwili wytchnienia na leżaku, tak one – jako zwierzęta dwuśrodowiskowe – spędzają czas zarówno w wodzie, jak i na brzegu, regenerując siły po podwodnych wyprawach.

Spotkanie z foką to wyjątkowa i niecodzienna przygoda, dlatego warto wiedzieć, jak zachować się w takiej sytuacji.

Zachowaj dystans – nie zbliżaj się na mniej niż 30 metrów.

Nie hałasuj, nie dotykaj i nie próbuj przepędzać foki do wody. Te zwierzęta łatwo się stresują, a to może poważnie zaszkodzić ich zdrowiu.

Jeśli jesteś z psem, trzymaj go na smyczy.

Zadzwoń na Błękitny Numer Alarmowy WWF (tel. 795 536 009) i postępuj zgodnie ze wskazówkami ekspertów.

Obserwuj foki z daleka, najlepiej przez lornetkę lub zoom w telefonie.

Kontynuacja strategicznej współpracy Lidl Polska i Fundacji WWF Polska

Obecne partnerstwo to kontynuacja wieloletnich działań Lidl Polska i Fundacji WWF Polska na rzecz ochrony klimatu i bioróżnorodności. W 2023 roku, w ramach wspólnej inicjatywy odtworzenia krajobrazu rolniczego, zrealizowano projekt zadrzewiania śródpolnego w gminie Grodzisk Wielkopolski, w ramach którego posadzono 300 drzew. Przyczyniło się to do wzrostu różnorodności biologicznej na tym terenie, przeciwdziałając rozprzestrzenianiu się owadów szkodliwych dla plonów, a także ograniczając skutki zmiany klimatu, w tym erozję i suszę. Równolegle powstały podcasty „Naturalnie z WWF” i „Dobry temat!”, promujące wiedzę o bioróżnorodności i zrównoważonym rozwoju.

W poprzednich latach współpracy z WWF, firma Lidl Polska wspierała też działania na rzecz ochrony zasobów naturalnych i edukacji ekologicznej. Wspólnie prowadzono kampanię „Dieta przyjazna planecie”, która objęła zasięgiem ok. 10 mln odbiorców. Jej celem było zwiększenie świadomości konsumentów na temat wpływu codziennych wyborów żywieniowych na środowisko, promując zasady zróżnicowanego odżywiania, opartego m.in. na wyborze produktów roślinnych i ograniczeniu mięsa.