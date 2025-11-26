Chryscina Siuchykava, Jasnoczująca: "Ufaj sobie, kochanie!"

2025-11-26

Podróżniczka, tancerka Księżyca i facylitatorka, Chryscina Siuchykava, w podcaście "Nauczycielki życia" Oliwii Krettek, dzieli się mądrością życiową i inspiruje do bycia autentycznym. W rozmowie o spełnieniu, relacjach i podążaniu za własną ścieżką, Chryscina zachęca do zaufania intuicji i akceptacji siebie.

Chryscina Siuchykava - Jasnoczująca

i

Autor: Archiwum prywatne Chryscina Siuchykava - Jasnoczująca w podcaście "Nauczycielki życia".

Zapytana przez Oliwię Krettek, co powiedziałaby sobie 20-letniej, odpowiada: "Kochanie, ufaj sobie! To, że twoja ścieżka jest inna niż innych, to jest twoją mocą, a nie wadą." Kobieta znana też jako Jasnoczująca podkreśla, że bycie sobą jest kluczem do pełni i szczęścia.

Relacje: od samotności do plemienia

Chryscina Siuchykava w podcaście "Nauczycielki życia" zwraca uwagę na problem samotności w relacjach i oddalenia od siebie nawzajem. "Musimy się oddalać tak bardzo właśnie i od siebie i od siebie nawzajem" - zauważa. Podkreśla znaczenie budowania bliskich więzi i szukania swojego "plemienia", aby czuć się psychicznie i fizycznie zdrowo.

Tantra: sensualność i akceptacja

Na co dzień prowadzi warsztaty i sesje indywidualne i dla par. Podczas sesji skupia się w warstwie energetycznej, emocjonalnej oraz fizycznej naszego świętego ciała. Interesuje ją tantra. Mówi o niej tak: "To jest o sensualności, czyli ten kroczek przed seksualnością. O rozpieszczaniu zmysłów, o ciele, które może być nakarmione nie tylko fizycznie, ale też duchowo." Podkreśla, że tantra to ścieżka do poznania siebie, akceptacji ciała i emocji. "Do swojej pracy wplatam wiedzę psychologiczną, tantryczną, duchową, szamańską" - dodaje. 

Podróże: lustro duszy

Oliwii Krettek zdradza, że odwiedziła ponad 40 krajów i wierzy, że podróże to lustro, w którym odbija się nasza dusza. "Podróżujemy po to, żeby się odbić tak jak w lustrze właśnie w tej kulturze, w tych ludziach" - dodaje. Azja, Mongolia i parki narodowe w Stanach Zjednoczonych, to miejsca, które szczególnie zapadły jej w pamięć.

Człowiek dla mnie jest najważniejszą wartością. Wierzę, że każdy z nas wie najlepiej, po co przyszedł na ten świat, więc wspieram na ścieżce odkrywania ukrytego diamentu, esencji, czystej energii, aby żyć w autentyczności, spójności i swojej prawdzie.

Cała rozmowa Oliwii Krettek z Jasnoczującą w podcaście "Nauczycielki życia".

Chryscina Siuchykava – Podróże w głąb siebie, tantra i odczarowywanie niedoskonałości. Nauczycielki Życia
