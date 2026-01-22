Co motywuje Polaków do ćwiczeń? Nie chodzi już tylko o wygląd

Jak pokazuje badanie* przeprowadzone dla Well Fitness, 1 na 4 Polaków odwiedza siłownię lub klub fitness przynajmniej raz w miesiącu. Co jednak właściwie skłania nas do tego, aby trenować? Choć na myśl od razu nasuwają się cele sylwetkowe, okazuje się, że wśród podawanych przez Polaków powodów dominuje chęć dłuższego zachowania siły, niezależności i dobrej formy (41%). Zaraz po niej faktycznie pojawia się poprawa wyglądu zewnętrznego (39%), ale nie mniej istotna jest też poprawa samopoczucia – redukcja stresu, lepszy sen oraz większa pewność siebie (37%).

Wśród najczęściej wskazywanych przyczyn, Polacy wymieniają także wyzwania codzienności: niemal jeden na trzech (29%) z nas jako powód regularnych wizyt na siłowni podaje większą sprawność do codziennych czynności – od wnoszenia zakupów, przez zabawę z dziećmi, aż po prace w ogrodzie i swobodę podczas podróży. Co ciekawe, podczas gdy większość z wskazanych powodów jest tak samo ważna dla obu płci, to kobiety częściej wskazują, że chodzą na siłownię z myślą o profilaktyce zdrowia oraz poprawie codziennej wydolności – odpowiednio 48% oraz 38% kobiet wskazywało te odpowiedzi, podczas gdy wśród mężczyzn to 34% i 22%.

,,Coraz więcej osób przychodzi na siłownię nie po „idealną sylwetkę”, ale po lepszą jakość życia: po energię, dobre samopoczucie, silne i sprawne ciało, które pozwala im realizować pasje, pracować, podróżować i robić to, co naprawdę kochają. Trening staje się formą profilaktyki zdrowotnej – sposobem na utrzymanie sprawności na długie lata, a nie krótkotrwałym projektem pod sezon.Z perspektywy lat widać wyraźne odwrócenie trendu: cele sylwetkowe schodzą na dalszy plan, a na pierwszy wysuwa się zdrowie, długowieczność i funkcjonalność. To właśnie regularny, mądrze zaplanowany trening siłowy daje szansę na dłuższe życie w pełnej sprawności, samodzielności i komforcie. I to jest dziś największa wartość regularnej aktywności fizycznej.” – mówi Mateusz Górnik, Kierownik Działu Treningów Personalnych i Fitness w Well Fitness.

Nowy rok, nowy ja?

Jedna na dziesięć osób deklaruje, że ma zamiar rozpocząć ćwiczenia na słowni lub w klubie fitness z początkiem nowego roku (9%). Ci, którzy akurat teraz myślą o tym, aby zacząć trenować, otwarcie przyznają: ten moment w roku wyzwala w nich chęć zmiany. Wśród najpopularniejszych przyczyn pojawia się wiara w stwierdzenie „nowy rok to doskonała okazja na nowy start” oraz czas, by zacząć myśleć o zrobieniu „formy na lato”. Wśród przyczyn jakie wskazują respondenci pojawia się także presja otoczenia, aby ćwiczyć i dbać o formę.

Co jednak z tymi, którzy nie odwiedzają siłowni i nie mają tego w planie? Głównymi barierami są dla nich m.in. cena, brak czasu czy motywacji, ale także niechęć do tego, aby inni widzieli, jak ćwiczymy i nas oceniali. Wśród Polaków nadal powszechne są także nieprawdziwe przekonania dotyczące trenowania na siłowni, takie jak to, że „ćwiczenia raz w tygodniu nie przyniosą efektów” czy, że „bez odpowiedniej diety trening i tak nic nie da” - w te mity na temat treningów na siłowni wciąż wierzy odpowiednio 41% oraz 57% z nas. Czy istnieje jednak coś, co mogłoby przekonać nas by zadbać o formę w klubie fitness?

,,Wejście na siłownię po raz pierwszy bywa najbardziej stresującym etapem całej drogi treningowej. Jeśli potrzebujesz wsparcia możesz przyjść z kimś, kto już trenuje i doda Ci pewności siebie albo postawić na współpracę z trenerem personalnym, który dokładnie wie, co robić i poprowadzi trening krok po kroku. Świetnym rozwiązaniem jest też program wprowadzający na siłownię, dzięki którym bez stresu uczysz się, jak prawidłowo korzystać z maszyn i do czego służy każdy sprzęt. Taki start daje spokój, pewność i poczucie kontroli. W Well Fitness każdy nowy Klubowicz ma możliwość skorzystać z niego bezpłatnie. Cały autorski cykl Well Start trwa miesiąc, a zajęcia odbywają się pod okiem Trenera Personalnego. Jego cel jest prosty: oswajamy siłownię i budujemy pewność siebie, żeby pierwsze treningi były dobrym początkiem systematycznej siłownianej przygody, a nie dodatkowym źródłem stresu.” – dodaje Mateusz Górnik.

Skutki „uboczne” ćwiczeń

Mimo, że wielu z nas odczuwa barierę przed pierwszą wizytą na siłowni, są rzeczy, które mogłyby przekonać nas do rozpoczęcia treningów. To m.in. zrzucenie lub przybranie masy ciała, poprawa ogólnej sprawności czy zdrowia psychicznego, czyli dokładnie to... co osoby ćwiczące wskazują jako skutek „uboczny” treningów.

Bo Polacy, którzy ćwiczą regularnie, widzą ogromne korzyści wykraczające daleko poza wygląd. Blisko 6 na 10 trenujących (57%) przyznaje, że dzięki ćwiczeniom na siłowni mają więcej siły i energii w codziennym życiu. Ponad połowa zauważa także poprawę swojej postawy ciała (53%), a więcej niż 4 na 10 Polaków (45%) odczuwa znaczące zmniejszenie stresu. Niemal jedna trzecia Polaków widzi też poprawę wyników badań medycznych – na taki, niezwykle ważny skutek ćwiczeń, wskazało aż 30% badanych.

Dobry trening = dobre życie

Aby zachęcić Polaków do regularnej aktywności i zadbania o siebie, sieć siłowni Well Fitness rozpoczęła kampanię Train Well – Live Well, w której podkreśla, że trening to coś więcej niż tylko ćwiczenia na siłowni.

