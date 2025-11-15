Czy Twój partner jest toksyczny? Prosty test otworzy Ci oczy. Dowiedz się, czy tkwisz w chorej relacji. Test psychologiczny

- Toksyczny związek to relacja, która negatywnie wpływa na zdrowie psychiczne i fizyczne, często pozostając niezauważoną przez lata.
- Kluczowe cechy to brak szacunku, lekceważenie, poczucie osamotnienia oraz przemoc psychiczna i słowna.
- Sprawdź, czy Twoja relacja jest toksyczna, odpowiadając na kluczowe pytania – czy odważysz się zmierzyć z prawdą?
Toksyczny związek. Po czym go rozpoznać?
Toksyczny związek to relacja, która negatywnie wpływa na samopoczucie, zdrowie psychiczne i fizyczne jednej lub obu stron. Bywa, że żyjemy w relacji latami i nie zastanawiamy się nad tym, jaki wpływ wywiera ona na nasze życie, poczucie własnej wartości i samopoczucie. Same przed sobą tłumaczymy zachowania partnera, choć w głębi serca czujemy, że nie są one fair. Wydaje nam się, że wszystkiemu winna jest rutyna i dla świętego spokoju godzimy się na wiele krzywdzących zachowań drugiej osoby. Jednak nie tędy droga. Toksyczny związek może naprawdę odcisnąć piętno na naszym życiu, psychice i pewności siebie. Prawda jest taka, że jeśli ktoś nas szczerze kocha, to nie pozwoli nas skrzywdzić. Jakie są najczęstsze cechy toksycznego związku? Przemoc psychiczna, słowna to jedna z cech osób toksycznych. W relacji odczuwasz, że druga osoba Cię nie szanuje i lekceważy. Często pojawia się poczucie osamotnienia, emocjonalnej pustki.
Czy żyjesz w toksycznym związku? Odpowiedz na te pytania
Jeśli czytasz ten tekst, to najprawdopodobniej masz pewne wątpliwości, czy relacja, w której obecnie jesteś, nie jest toksyczna. Jak to sprawdzić? Wystarczy, że wykonasz ten prosty test na toksyczny związek. Odpowiedz na poniższe pytania. Jeśli na większość z nich odpowiesz twierdząco, to najprawdopodobniej najlepszym wyjściem z sytuacji będzie odejście od partnera.
- Czy czujesz, że w swoim partnerze nie masz wsparcia, za to on oczekuje pełnego oddania z twojej strony i w każdej sytuacji?
- Czy partner odsuwa cię od znajomych i rodziny i czujesz, że zamyka (lub już zamknął) cię w złotej klatce, chcąc mieć cię na wyłączność?
- Twoje potrzeby (nawet te drobne) są bagatelizowane, wyśmiewane?
- Czy czujesz, że partner ogranicza cię na wielu polach?
- Czujesz się zaniedbana pod wieloma względami, ale boisz się o tym wspominać partnerowi, bo wiesz, że zareaguje nerwowo, może wręcz agresywnie, a przy tym znów usłyszysz, że wymyślasz, przesadzasz i jesteś niewdzięczna?
- Czy partner na Twoje prośby lub uwagi reaguje cynicznie, agresywnie i odbija piłeczkę w twoją stronę?
- Czy partner, zamiast cię wspierać i dodawać ci skrzydeł, sukcesywnie ci je podcina (dotyczy to zarówno małych, jak i istotnych spraw)?
- Czy czujesz, że nie warto zwracać się do niego z problemami lub prośbami, bo znów nie będzie miał czasu/ochoty cię wysłuchać?
- Czy w związku czujesz się samotna?
- Czy za drobne przewinienia (w jego uznaniu oczywiście) karci cię, krzyczy na ciebie i obraża cię?