Oto ulubiony kolor psychopatów. I wcale nie chodzi o czarny! Badania nie pozostawiają krzty złudzeń

Psychopaci, wbrew powszechnym wyobrażeniom, mogą być wśród nas, a ich ulubiony kolor może zaskakiwać.

Badania naukowe wskazują, że osoby z zaburzeniami psychopatycznymi często wybierają ten kolor jako swój ulubiony.

Odkryj, jakie cechy, poza preferencjami kolorystycznymi, pomagają rozpoznać osobowość psychopatyczną.

Naukowcy wskazali ulubiony kolor psychopatów

Kiedy słyszymy słowo psychopata najczęściej mamy przed oczami człowieka rodem z krwistego horroru. Niestety prawda jest nieco bardziej przerażająca, gdyż z osobami o psychopatycznym zaburzeniu osobowości możemy obcować niemal każdego dnia i być tego zupełnie nieświadomi. I wtedy zadajemy sobie pytanie - po czym rozpoznać, że mamy do czynienia z psychopatą? Oprócz kilku charakterystycznych cech osobowości psychopatycznej, można też wymienić także jeden kolor, które osoby z tym typem zaburzenia wybierają najchętniej i często określają go swoim ulubionym. Naukowcy od lat prowadzili badania i wskazali, że ulubionym kolorem psychopatów najczęściej jest niebieski. Dlaczego?

Kolor niebieski. Dlaczego psychopaci go tak lubią?

Już w 1961 roku na łamach „American Journal of Psychology” opublikowano zaskakujące wyniki badań. Wynikało z nich, że ponad 40 procent pacjentów psychiatrycznych wskazywało niebieski jako swój ulubiony kolor. Z kolei w 2017 roku naukowcy z Chin wskazali, że osoby zmagające się z depresją znacznie częściej wybierają chłodne barwy, takie jak właśnie niebieski czy fioletowy. Dr Marc Nemiroff z George Washington University w swoim artykule napisanym dla „Psychology Today” zaznacza, że niebieski jest kolorem o wyjątkowo silnym wpływie na ludzką psychikę.

Psychologicznie niebieski obejmuje kluczowy aspekt ludzkiego życia emocjonalnego. Reprezentuje radość, jak błękitne niebo, ale także smutek i ból. To kolor najbardziej akceptujący, najbardziej inkluzywny.

- pisze. Warto zauważyć, że istnieje także wiele badań wskazujących na to, że psychopaci, choć na pozór wydają się niezniszczalni, w środku są osobami bardzo zagubionymi, niespokojnymi i impulsywnymi. I to właśnie dlatego podobnie jak osoby z depresją, wybierają kolor niebieski, by choć na chwilę poczuć ulgę.

Cechy psychopaty. Po czym go rozpoznać?

Oczywiście wiadomo, że absolutnie nie powinniśmy nikogo diagnozować na podstawie faworyzowania tego konkretnego koloru. Otóż osobowość psychopatyczna to szereg cech, którymi można ją opisać. Zalicza się do nich:

brak empatii,

skłonności do kłamania i manipulowania,

brak odpowiedzialności za swoje postępowanie, obwinianie innych,

brak odczuwania lęku,

lekceważenie zasad i prawa,

silne przekonanie o swojej wyjątkowości.