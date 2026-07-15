Dusze zmarłych „chcą, aby ludzie wiedzieli, że wciąż ich kochają”. Medium wyjawia znaki, jakie widzimy, gdy odwiedzają nas bliscy po śmierci

Pytanie o obecność dusz zmarłych bliskich nadal fascynuje, a wiele osób wierzy w możliwość kontaktu z zaświatami, szukając ukojenia po stracie.

Znany medium James Van Praagh ujawnia, że zmarli aktywnie wysyłają nam konkretne sygnały, pragnąc przekazać ważne wiadomości zza światów.

Odkryj osiem kluczowych znaków, które pozwolą Ci rozpoznać obecność duszy bliskiej osoby i dowiedz się, jak nawiązać z nią niezwykły kontakt.

Czy dusze bliskich są wśród nas?

Śmierć bliskiej osoby jest niezwykle trudnym, a wręcz traumatycznym przeżyciem. Wówczas staramy sobie radzić ze stratą w przeróżny sposób. Niektórzy wierzą, że duchy naszych bliskich są blisko nas każdego dnia. To przekonanie z pewnością pomaga im przetrwać ten ciężki czas. Wiele osób jest zafascynowanych tematyką związaną ze śmiercią człowieka i życiem pozagrobowym. Katolicy wierzą, że dusze zmarłych trafiają do nieba, piekła lub czyśćca, hindusi wierzą w reinkarnację dusz. Naukowcy z kolei przekonują, że dusza człowieka to nic innego jak energia, “informacja kwantowa”, która po śmierci wraca do wszechświata i po śmierci umysł człowieka może stworzyć nową wersję rzeczywistości, poza ciałem. Tak czy inaczej, wiele osób po prostu czuje obecność zmarłej osoby, która była nam za życia szczególnie bliska, w życiu codziennym. Czy to faktycznie jest możliwe, aby dusze zmarłych były wśród żywych?

Medium wylicza znaki, jakie widzimy, gdy odwiedzają nas bliscy po śmierci

Wiele osób zastanawia się, czy zmarli faktycznie mogą się z nami kontaktować? Jeśli tak, to po czym poznać, że dusza bliskiej nam osoby jest blisko? Czy jest możliwe, aby dusze zmarłych były wśród żywych? Jakiś czas temu medium James Van Praagh, udzielił wywiadu na temat obecności dusz zmarłych w naszym życiu. W swojej wypowierdzi zaznaczył, że można wymienić aż osiem sygnałów świadczących o tym, że zmarli próbują się z nami skontaktować i chcą przekazać nam ważną wiadomość zza światów.

Naprawdę chcą, aby ludzie po tej stronie wiedzieli, że nadal ich kochają

- mówił James Van Praagh w wywiadzie dla Randy’ego Peysera. Medium podkreśla nawet, że jeśli będziemy potrafili prawidłowo zidentyfikować sygnały świadczące o obecności duchów zmarłych, to uda nam się z nimi nawiązać kontakt.

W galerii poniżej tego tekstu znajdziesz 8 sygnałów, które świadczą o obecności duszy zmarłego.

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Zanim rozwiążesz ten quiz, spluń przez lewe ramię. Trudny test o przesądach i zabobonach Pytanie 1 z 10 Na początek coś, co chyba każdy z nas usłyszał za młodu. Nie siadaj w rogu stołu. Dlaczego? Bo dostaniesz zeza Bo będziesz łysa/łysy Bo zostaniesz starą panną/starym kawalerem Następne pytanie