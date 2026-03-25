Dziecko woli ojca od matki? Co zrobić, aby nie oszaleć?

Faworyzowanie przez dziecko tylko jednego z rodziców to całkowicie naturalny etap rozwoju pojawiający się zazwyczaj do trzeciego roku życia

Jak podaje portal GreatSchools.org, spokojna rozmowa o uczuciach pozwala bez nerwów reagować na odrzucenie przez wkurzonego malucha

Badania z portalu Merck Manual jasno pokazują, że uciążliwy lęk separacyjny czasami wymyka się spod kontroli i wymaga poszukania wsparcia

Wspólne budowanie więzi z odrzuconym rodzicem przychodzi o wiele łatwiej dzięki zorganizowaniu fajnych aktywności sam na sam

Dlaczego dziecko woli tylko jednego z rodziców? Wyjaśniamy powody

Wielu z nas przeżywa szok, gdy maluch nagle chce być noszony tylko przez mamę albo zasypia wyłącznie z tatą. Na szczęście to całkowicie normalny etap rozwoju, który pojawia się najczęściej między siódmym miesiącem a trzecim rokiem życia dziecka. W tym czasie nasze pociechy mocno przywiązują się do osoby, która na co dzień zaspokaja ich podstawowe potrzeby fizyczne i emocjonalne.

Na początku dziecko woli tego rodzica, który częściej je karmi, zmienia pieluchy i utula do snu. Kojarzy go po prostu z jedzeniem i poczuciem bezpieczeństwa, co jest naturalnym instynktem przetrwania. Z kolei w wieku około 3 lub 4 lat maluch może zacząć faworyzować tego opiekuna, z którym łatwiej mu się utożsamić ze względu na płeć lub wspólne zabawy.

Jak reagować na odrzucenie przez malucha? Sprawdzone sposoby

Kiedy maluch krzyczy, że woli drugiego rodzica, bardzo łatwo wziąć to do siebie i po prostu się obrazić. Warto jednak wziąć głęboki oddech i odczekać chwilę, zanim odpowiemy na takie wybuchy złości. Jak możemy przeczytać na portalu GreatSchools.org, najlepiej powiedzieć spokojnie coś w stylu: rozumiem, że jesteś zły, ale nie możesz do mnie tak mówić. Następnie warto zachęcić dziecko do spokojnej rozmowy o jego uczuciach, bez robienia mu wyrzutów. Pamiętajmy, że wspólne dogadywanie się obojga dorosłych jest kluczem, aby maluch czuł się bezpiecznie w obu relacjach.

Kiedy lęk separacyjny u niemowlaka staje się problemem?

Zazwyczaj strach przed rozstaniem z ulubionym rodzicem jest czymś, przez co przechodzi większość dzieci w wieku od 8 do około 24 miesięcy. Czasem jednak sytuacja robi się trudniejsza i warto rozważyć dodatkowe wsparcie. Na portalu Merck Manual Professional Edition znajdziemy sygnały, które mogą świadczyć o nasilonym lęku separacyjnym:

objawy trwają bez przerwy przez ponad cztery tygodnie i mocno utrudniają życie

dziecko wpada w ogromną rozpacz i histerię podczas każdego pożegnania

maluch skarży się na bóle brzucha lub głowy przed wyjściem opiekuna

pojawia się kategoryczna odmowa pójścia do żłobka lub przedszkola

Jeśli zauważymy u naszego dziecka takie zachowania, dobrym pomysłem może być spokojne przyjrzenie się sytuacji. Czasami przedłużający się stres wymaga po prostu więcej cierpliwości, a czasem przydaje się rozmowa z kimś z zewnątrz, kto pomoże nam przejść przez ten trudny czas.

Wspólne budowanie więzi z odrzuconym rodzicem. Jak to ułatwić?

Gdy w domu wyraźnie rządzi faworyzowanie jednej osoby, budowanie więzi z odrzuconym rodzicem wymaga współpracy obu stron. Faworyzowany opiekun powinien pomóc dziecku znaleźć bezpieczny i miły sposób na spędzanie czasu z drugim dorosłym. Absolutnie nie można się w tym czasie kłócić o metody wychowawcze, bo to tylko pogłębia niechęć malucha i tworzy niepotrzebne napięcie.

Jak podpowiada portal First 5 California, świetnym sposobem na przełamanie lodów są wspólne aktywności i zabawy, które dziecko naprawdę lubi. Kiedy odrzucony rodzic zacznie budować z maluchem fajne wspomnienia sam na sam, preferencje bardzo często ulegają zmianie. Z biegiem czasu ten krótkotrwały opór mija, o ile dziecko czuje wsparcie i spokój w całej rodzinie.

