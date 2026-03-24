Trudno ci zaakceptować ciało po ciąży? Zobacz jak radzić sobie z presją idealnej sylwetki

Jak podaje portal Cleveland Clinic, powrót brzucha do wyglądu sprzed ciąży zajmuje zazwyczaj znacznie więcej czasu niż sam krótki połóg

Codzienne przeglądanie wyidealizowanych zdjęć w internecie buduje sztuczne oczekiwania i bardzo utrudnia akceptację ciała po ciąży

Według autorów z serwisu Pregnancy, Birth and Baby zwykły spacer z wózkiem pozwala szybko i skutecznie przewietrzyć głowę z trudnych myśli

Żal za dawną sylwetką to całkowicie normalne uczucie, które absolutnie nie robi z nikogo złej mamy dla swojego malucha

Dlaczego ciało po ciąży wygląda inaczej? Wyjaśniamy

Kiedy rodzi się dziecko, każda mama chce jak najszybciej poczuć się dobrze we własnej skórze. Jak możemy przeczytać na portalu Cleveland Clinic, połóg trwa zazwyczaj od sześciu do ośmiu tygodni, ale powrót do stanu sprzed ciąży zajmuje znacznie więcej czasu. W tym okresie macica powoli się kurczy, a tkanki i mięśnie brzucha potrzebują spokoju, żeby na nowo podjąć swoją pracę.

Wiele z nas patrzy w lustro i zastanawia się, skąd biorą się te wszystkie zmiany. To zupełnie normalne, że na brzuchu zostają rozstępy, a skóra jest luźniejsza, bo przez dziewięć miesięcy twój organizm wykonywał ogromną pracę, żeby wykarmić i chronić malucha. Jeśli miałaś cesarskie cięcie, głębokie szwy mogą goić się nawet do trzech miesięcy, dlatego warto dać sobie czas i dużo wyrozumiałości.

Presja idealnej sylwetki po porodzie. Jak z nią walczyć?

Przeglądając internet i zdjęcia znanych osób, łatwo uwierzyć w bajkę o idealnym ciele tuż po wyjściu ze szpitala. Takie obrazki budują nierealne oczekiwania i sprawiają, że zaczynamy porównywać swój brzuch do ciał innych mam z placu zabaw. Dobrym pomysłem może być zrobienie sobie przerwy od mediów społecznościowych lub obserwowanie tylko tych profili, które pokazują prawdziwe i zmienione ciążą ciało bez filtrów. Pamiętaj, że nie ma jednego właściwego sposobu na to, jak powinna wyglądać kobieta po urodzeniu malucha, bo każdy organizm regeneruje się we własnym tempie.

Jak zaakceptować swoje ciało po urodzeniu dziecka?

Zmiana myślenia o własnym wyglądzie to proces, który wymaga czasu i łagodności dla samej siebie. Jak sugerują autorzy z serwisu Pregnancy, Birth and Baby, warto wprowadzić do swojej codzienności kilka prostych nawyków, które pomogą ci poczuć się lepiej:

rozmawiaj o swoich uczuciach z partnerem, rodziną lub bliskimi znajomymi, zamiast dusić smutek w sobie

spróbuj lekkiej aktywności fizycznej (na przykład spaceru z wózkiem lub spokojnego pływania na basenie), żeby oczyścić głowę

skup się na tym, jak wielką siłę ma twoje ciało, które dało życie i teraz opiekuje się maluchem

jeśli lekarz nie widzi przeciwwskazań, zapisz się na delikatny masaż lub zajęcia z jogi, które pomagają złagodzić stres

Wdrażanie tych małych kroków nie sprawi, że z dnia na dzień pokochasz każdy nowy ślad na skórze. Pozwolą one jednak przenieść uwagę z tego, jak ciało wygląda, na to, co potrafi zrobić i jak wspaniale wspiera rozwój waszego dziecka.

Złe myśli o swoim ciele po porodzie. Kiedy szukać pomocy?

Czasami trudne emocje związane z wyglądem są tak silne, że odbierają całą radość z macierzyństwa. Zgodnie z informacjami z amerykańskiego urzędu do spraw zdrowia kobiet OWH, ukrywanie takich uczuć tylko pogarsza sprawę i sprawia, że czujemy się jeszcze gorzej we własnej skórze. Warto wiedzieć, że zmaganie się z brakiem akceptacji dla swojego ciała po urodzeniu dziecka jest bardzo powszechne i dotyka wielu z nas.

Smutek czy żal za dawną sylwetką absolutnie nie oznacza, że kochasz swoje dziecko mniej albo że jesteś złą mamą. Jeśli czujesz, że nie radzisz sobie z narastającą presją, dobrym krokiem będzie szczera rozmowa z psychologiem lub lekarzem, u którego prowadzisz badania. Nie ma żadnego wstydu w proszeniu o pomoc, a wsparcie z zewnątrz często pomaga odzyskać pewność siebie i spokój w codziennym życiu z maluchem.

Źródła

Office on Women's Health (OWH), U.S. Department of Health and Human Services () (https://womenshealth.gov/mental-health/body-image-and-mental-health/pregnancy-and-body-image)

Pregnancy, Birth and Baby (Healthdirect Australia; funded by the Australian Government) — “Body image after having a baby” () (https://www.pregnancybirthbaby.org.au/body-image-after-having-a-baby)

Cleveland Clinic – Postpartum: Stages, Symptoms & Recovery Time () (https://my.clevelandclinic.org/health/articles/postpartum)