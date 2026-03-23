To żeńskie imię noszono na szlacheckich dworach. Dziś rodzice znów chętnie wybierają je dla córek

Współcześni rodzice coraz chętniej odwracają się od modnych nowości, wybierając dla swoich pociech sprawdzoną klasykę.

Zainteresowanie zyskuje historyczne imię żeńskie, które swoje korzenie ma w XIII-wiecznych kręgach szlacheckich.

Dziewczynki coraz częściej otrzymują imię Adela, a w minionej dekadzie jego największą popularność odnotowano w 2022 roku.

Ta wyjątkowa forma żeńska dotarła na ziemie polskie już w trzynastym stuleciu za sprawą francuskich wpływów kulturowych. W minionych epokach imię to było zarezerwowane głównie dla kobiet wywodzących się z wyższych sfer, jednak nigdy nie zyskało tak potężnej popularności jak chociażby Maria czy Katarzyna. Obecnie imię Adela uchodzi za stosunkowo rzadkie, ale młodzi rodzice coraz śmielej po nie sięgają. To niezwykle kobiece i subtelne określenie współczesnym ludziom częściej przywodzi na myśl popularną gwiazdę muzyki pop niż średniowieczną arystokratkę.

Pochodzenie i znaczenie imienia Adela

Germańskie korzenie tego imienia ściśle wiążą się z wyrazem "adal", co w dosłownym tłumaczeniu oznacza kogoś znakomitego i szlachetnego. W dawnych czasach funkcjonowało ono jako zwykły skrót od takich form jak Adelina czy Adelajda. Ogromna popularność wśród średniowiecznej arystokracji tylko potęgowała jego wyjątkowy i dostojny charakter. Uważa się, że kobiety o tym imieniu wyróżniają się specyficznym zestawem cech.

Godność i szlachetność : Kobiety te kierują się w życiu sprawiedliwością oraz wysokimi standardami moralnymi.

: Kobiety te kierują się w życiu sprawiedliwością oraz wysokimi standardami moralnymi. Wdzięk i urok : Adela budzi skojarzenia z niezwykłą delikatnością i stuprocentową kobiecością.

: Adela budzi skojarzenia z niezwykłą delikatnością i stuprocentową kobiecością. Bystrość i inteligencja : Posiadaczki tego imienia lubią zdobywać wiedzę i są bardzo ciekawe otaczającego je świata.

: Posiadaczki tego imienia lubią zdobywać wiedzę i są bardzo ciekawe otaczającego je świata. Siła i niezależność : Pod powłoką subtelności kryje się mocny charakter, który pozwala stanowczo bronić własnego zdania.

: Pod powłoką subtelności kryje się mocny charakter, który pozwala stanowczo bronić własnego zdania. Wrażliwość i empatia: Niezwykła zdolność do współczucia sprawia, że łatwo potrafią zrozumieć problemy innych ludzi.

Ile kobiet w Polsce nosi imię Adela? Rejestr PESEL

Ta klasyczna forma żeńska zdobyła pewne uznanie nad Wisłą już w średniowieczu i przetrwała w naszej kulturze do dzisiaj, choć nigdy nie dotarła na szczyt zestawień najpopularniejszych imion. W XIX oraz na początku XX stulecia chętnie nadawano je córkom w zamożnych domach, lecz z biegiem czasu ulegało ono stopniowemu zapomnieniu. Aktualne statystyki bazy PESEL wskazują, że obecnie w naszym kraju żyje dokładnie 9429 kobiet mających to imię wpisane jako pierwsze, co daje mu 194. miejsce w ogólnopolskim rankingu. Najnowsze dane pokazują jednak, że rodzice znów zaczynają dostrzegać w nim ponadczasową elegancję. Forma ta regularnie pnie się w górę zestawień, a rekordowym momentem ostatniej dekady był rok 2022, kiedy to nadano je 205 nowo narodzonych dziewczynkom. Całkiem możliwe, że do tego renesansu w dużej mierze przyczyniły się międzynarodowe sukcesy brytyjskiej wokalistki Adele.

