Gwiazdy, inspirujące osobowości i natura w roli głównej

Tegoroczna gala Herbapol Esencja Natury odbyła się 22 października w wyjątkowej scenerii warszawskich Łazienek Królewskich. Już po raz piętnasty marka Herbapol nagrodziła osoby, które swoją działalnością inspirują innych do życia w zgodzie z naturą. Wśród tegorocznych laureatów znaleźli się przedstawiciele świata muzyki, telewizji, literatury, podróży i kulinariów.

Kto odebrał statuetki Herbapol Esencja Natury?

Jedną z nagrodzonych osobowości była Paulina Krupińska, która otrzymała wyróżnienie w kategorii „Piękna z natury”. Prezenterkę i modelkę doceniono za promowanie naturalności, samoakceptacji i świadomego podejścia do zdrowia oraz dobrego samopoczucia. Laudację na cześć Pauliny Krupińskiej wygłosiła Orina Krajewska – aktorka, córka legendarnej Małgorzaty Braunek, a także współzałożycielka Fundacji Małgosi Braunek „Bądź”, która od lat angażuje się w promowanie holistycznego podejścia do zdrowia i świadomego stylu życia.

Statuetka w kategorii „Inspiracja naturą w sztuce” trafiła do Natalii Przybysz. Artystkę wyróżniono za twórczość, w której natura odgrywa ważną rolę, a także za zaangażowanie w działania na rzecz ochrony środowiska. Jej osiągnięcia przybliżyła zgromadzonym Mela Koteluk – wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów, jedna z najbardziej charakterystycznych artystek polskiej sceny alternatywnej.

Wśród laureatów znalazł się również Grzegorz Łapanowski, nagrodzony w kategorii „Z naturą od kuchni”. Kucharz i edukator kulinarny od lat zachęca do świadomych wyborów żywieniowych, a poprzez Fundację Szkoła na Widelcu działa na rzecz poprawy jakości żywienia dzieci i młodzieży. Laudację wygłosiła inna słynna postać związana ze światem gastronomii – Lara Gessler.

Nagrodę „W towarzystwie natury” otrzymał Łukasz Supergan – podróżnik i autor, który ma na koncie m.in. samotne przejście Łuku Karpat i trawers Grenlandii. Jego dokonania przedstawiła popularna himalaistka Kinga Baranowska, jedna z najbardziej utytułowanych polskich himalaistek, zdobywczyni dziewięciu ośmiotysięczników, która od lat inspiruje do przekraczania własnych granic i odkrywania świata z szacunkiem do natury.

Piątą statuetkę, w kategorii „Natura i zaangażowanie społeczne”, odebrał Adam Robiński – pisarz, dziennikarz i przewodnik, który poprzez swoje książki zachęca do odkrywania polskiej przyrody i troski o środowisko. Laudację na jego cześć wygłosiła dr Katarzyna Simonienko – lekarka psychiatra, specjalistka ekoterapii i pionierka terapii leśnej w Polsce, która w swojej działalności naukowej i terapeutycznej podkreśla znaczenie kontaktu z naturą dla zdrowia psychicznego i dobrostanu człowieka.

Muzycznym zwieńczeniem wydarzenia był koncert Kwiatu Jabłoni. Zespół, którego twórczość doskonale współgra z ideą bliskości natury, zakończył jubileuszową edycję gali.

Autor: Herbapol/ Materiały prasowe