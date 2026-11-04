Wyciszony telefon przez cały dzień. Eksperci wyjaśniają znaczenie tego nawyku

Regularne zerkanie na ekran smartfona skutecznie rozprasza uwagę i utrudnia koncentrację na wykonywanych obowiązkach.

Użytkownicy korzystający z trybu cichego celowo redukują nadmiar zewnętrznych bodźców, aby zadbać o własny spokój.

Kluczowe znaczenie ma wypracowanie kompromisu pomiędzy ochroną osobistego komfortu a pozostawaniem w kontakcie z najbliższymi.

Współcześnie niemal nie rozstajemy się z urządzeniami mobilnymi, które towarzyszą nam na każdym kroku. Nagły sygnał połączenia potrafi bez trudu zakłócić obowiązki zawodowe, chwilę relaksu, zwykłą pogawędkę czy czas zarezerwowany dla rodziny. Z tego powodu rosnąca grupa użytkowników celowo rezygnuje z sygnałów dźwiękowych. Specjaliści zwracają uwagę, że taka decyzja nierzadko dowodzi dobrze rozwiniętej umiejętności wyznaczania własnych granic. Ludzie wolni od przymusu błyskawicznego odpisywania na komunikaty znacznie lepiej kontrolują swoją dyspozycyjność, mają pełną świadomość, że nikt nie ma obowiązku dyżurowania przy aparacie przez dwadzieścia cztery godziny na dobę. Tego typu postawa wcale nie musi oznaczać lekceważenia otoczenia, ponieważ stanowi po prostu narzędzie ochrony własnego dobrostanu.

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Innym istotnym argumentem za wyłączaniem dźwięków jest chęć sprawniejszego zarządzania własnym harmonogramem. Pojedynczy sygnał przychodzącej wiadomości potrafi błyskawicznie zniszczyć wypracowane skupienie. Często jeden rzut oka na wyświetlacz sprawia, że zamiast kontynuować przerwaną pracę, tracimy cenne minuty na bezcelowe przewijanie portali społecznościowych oraz odczytywanie komunikatów. Odcięcie się od tego typu rozpraszaczy sprzyja koncentracji i umożliwia skierowanie energii na priorytetowe zadania. W efekcie korzystanie z trybu cichego bywa przemyślaną strategią obrony przed cyfrowym chaosem, a nie zwykłą fanaberią. Rezygnacja z dzwonka często wynika także z pragnienia głębszego zaangażowania w bezpośrednie relacje z ludźmi. Kiedy podczas wizyty u bliskich lub wyjścia z przyjaciółmi urządzenie nie odciąga naszej uwagi co kilka chwil, znacznie łatwiej o pełne skupienie na rozmowie. Pozwala to uważniej słuchać drugiej strony, dostrzegać jej emocje i swobodnie podążać za głównym wątkiem dyskusji.

Stałe korzystanie z wyciszenia w smartfonie bywa więc wyraźnym dowodem na wysoką samoświadomość, szacunek dla własnego czasu oraz naturalną potrzebę regeneracji. Taki wybór nie przypisuje jednak z góry określonego zestawu cech osobowości każdemu, kto wyłącza dźwięki. Kluczową rolę odgrywają tutaj indywidualne pobudki konkretnego człowieka. Najlepiej wypracować w tej kwestii rozsądny kompromis, który pozwoli skutecznie chronić własne skupienie i jednocześnie zapewni dostępność dla bliskich w nagłych sytuacjach.

Rozmowy od serca odc.6: Telefony | Radio ESKA

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