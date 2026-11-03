Akcja Rossmanna. Ponad 170 tys. zł na budowę szkoły w Tigraju

W latach 2020–2022 konflikt w Tigraju pochłonął około pół miliona ofiar, a zniszczeniu uległo około 90 proc. infrastruktury szkolnej. Region stopniowo się odbudowuje, ale w mniejszych miejscowościach dostęp do szkół średnich wciąż jest bardzo ograniczony, a dla wielu młodych ludzi edukacja pozostaje poza zasięgiem.

Chcąc zmienić tę sytuację, Marcin Meller zainicjował budowę szkoły średniej we wsi Maigua. Założył w tym celu Fundację MeBeata. Do inicjatywy dołączył Rossmann, zapraszając klientów do udziału w specjalnej akcji charytatywnej.

– Nasi klienci i pracownicy zawsze chętnie angażują się w pomaganie. Od lat wspieramy projekt Szlachetna Paczka i podopiecznych Fundacji TVN. Jesteśmy dumni, że i tym razem charytatywny cel nas zjednoczył i mogliśmy dołożyć pokaźną cegiełkę na budowę szkoły w Tigraju – mówi Monika Gałązka, kierownik Cause Related Marketingu w Rossmannie.

- Lwia część zebranych środków zostanie przeznaczona na budowę pierwszego budynku szkolnego, w którym rozpoczną naukę pierwsi uczniowie. Zanim przystąpimy do budowy internatu, ze szkoły skorzystają dzieci ze wsi Maigua i okolicznych górskich miejscowości. Część pieniędzy przeznaczymy również na stworzenie porządnego placu sportowego z boiskami do piłki nożnej, koszykówki i siatkówki. Chcemy też wesprzeć miejscową szkołę podstawową, w której brakuje podstawowych pomocy dydaktycznych - mówi Marcin Meller. -

Bardzo dziękuję wszystkim pracownikom i klientom Rossmanna, dzięki którym udało się zgromadzić tak imponującą sumę. Te pieniądze realnie zmienią życie kilkuset młodych ludzi w Tigraju. Dzięki dobrze zaplanowanej edukacji zawodowej będą mogli znaleźć pracę u siebie, w swojej ojczyźnie – dodaje.